Владимир Путин объявил о новых нацпроектах

Пополнят семью национальных проектов сразу 5 новых программ

В послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Как отметил президент, главное предназначение семьи — это рождение и воспитание детей, продолжение рода человеческого, всего нашего многонационального народа. Нацпроект «Семья» призван будет расширить меры поддержки семей:



— регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд рублей;

— программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года;

— программа маткапитала продлится до 2030 года;

— налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить до 2 800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего — до 6 000;

— норму, разрешающую направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребенка, предлагается продлить до 2030 года;

— предлагается запустить программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.

Нацпроект «Продолжительность жизни» будет нацелен на регионы, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России.

«К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+», — отметил Владимир Путин.

Проект «Молодежь России» будет нацелен на будущее России и поддержку молодежи:



— с 1 сентября 2024 года предложено ввести выплату 5 тысяч рублей ежемесячно для советников директоров по воспитательной работе;

— анонсировано выделение 9 млрд рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов;

— предлагается ввести возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

Нацпроект «Кадры» будет призван помочь в профессиональном развитии граждан. Согласно этому было предложено расширить программу строительства студенческих кампусов до 40 студенческих городков и выделить 120 млрд рублей на переоснащение техникумов и колледжей.





Проект «Экономика данных» нацелен на создание цифровых платформ во всех отраслях экономики и социальных сферах. Так, президент предложил создать в России платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни.

Также предлагается продлить проект «Приоритет-2030», нацеленный на повышение потенциала и качества всей высшей школы, поддержку вузов, которые стремятся к развитию. На развитие проекта предложено выделить дополнительно порядка 190 млрд рублей.

«До конца года все национальные проекты, о которых я сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированы между собой. Это не проекты отдельных ведомств, они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития», — отметил Владимир Путин.

