В России расширят программу строительства студенческих кампусов

Президент обратил внимание на важность повышения потенциала и качества высшей школы и системы среднего профобразования

Владимир Путин предложил расширить программу строительства студенческих кампусов с 25 до 40. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

«Необходимо будет увеличить финансирование на эти цели до 400 миллиардов рублей», — отметил Владимир Путин.

Напомним, в Челябинске возведение такого объекта, который позволит объединить в одном пространстве науку, образование и промышленность, уже стартовало.

Также президент обратил внимание на важность повышения потенциала и качества всей высшей школы, поддержку вузов, которые стремятся к развитию.

«На это направлена программа „Приоритет-2030“. Предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей», — сказал глава государства.

Также Владимир Путин анонсировал новый национальный проект «Кадры», направленный на профориентацию подрастающего поколения.

«В России необходимо открыть сеть из сотни инженерных школ для подготовки кадров (…) До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Нам необходимо укрепить связку „школа — вуз — работодатель“. Прошу предприятия, организации максимально включиться в профориентационную работу», — отметил Владимир Путин.

Президент не оставил без внимания систему среднего профобразования. В предстоящие шесть лет Россия выделит 120 миллиардов рублей на переоснащение техникумов и колледжей, обратил внимание Владимир Путин.

Еще 124 миллиарда дополнительно выделят на ремонт общежитий вузов и колледжей: планируется сделать капремонт в 800 общежитиях.