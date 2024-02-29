Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года

Выплата за первого ребенка составит 630 тысяч рублей

В послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Одним из пунктов программы станет увеличение материнского капитала.

Согласно нацпроекту, выплата на первенца составит 630 тысяч рублей, на второго ребенка доплата составит 202 тысячи.

Напомним, что в России с 1 февраля 2024 года уже изменился размер материнского капитала — его проиндексировали на 7,5 процента. За 2023 год более 2,5 тысячи южноуральских семей направили маткапитал на образование детей.