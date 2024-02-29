Владимир Путин анонсировал изменение правил ЕГЭ в России

Выпускникам разрешат пересдавать один предмет по личному выбору

В России изменятся правила сдачи ЕГЭ. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил президент России, обращаясь к Федеральному собранию. Выпускники школ смогут пересдавать один экзамен по своему выбору в том же году до конца приемной кампании в вузы.

«ЕГЭ по-прежнему вызывает широкую дискуссию в обществе. Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Я предлагаю дать выпускникам второй шанс — разрешить им пересдавать один экзамен по выбору до конца приемной кампании в вузы», — заявил президент.

Также Владимир Путин обратил внимание, что родители вынуждены нанимать репетиторов из-за того, что содержание школьной программы зачастую не соответствует заданиям, которые предлагаются на экзаменах. Президент поручил устранить это несоответствие.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал повышение зарплат педагогов и расширение программы капитальных ремонтов школ.