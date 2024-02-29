В России запускают новый нацпроект «Экономика данных»

Цифровые платформы должны появиться во всех ключевых отраслях экономики

Владимир Путин сегодня в ходе послания к Федеральному собранию объявил об очередном запуске нового национального проекта «Экономика данных». Цифровые платформы должны появиться во всех отраслях экономики и социальных сферах, на эти цели будут выделены федеральные средства.

Так, президент предложил создать в России платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни.

К 2030 году должны быть сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальных сферах. Это новый нацпроект «Экономика данных». На него выделят не менее 700 млрд рублей.

«Прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение. Нужно, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные IT‑решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики. Россия должна быть самодостаточной в сфере ИИ. Надо обеспечить суверенитет в рамках искусственного интеллекта», — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению госуслуг в цифровом виде. В числе поручений — к 2030 году совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в 10 раз, а темпы роста в отечественные ИТ превышали темпы российского бюджета.

«Доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить практически по всей территории РФ»,— заявил Владимир Путин.