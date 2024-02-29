Владимир Путин предложил продлить до 2030 года программу «Семейная ипотека»

Глава государства инициировал также сохранение выплаты на погашение кредита

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить льготную программу «Семейная ипотека» до 2030 года. При этом предполагается сохранить ее основные параметры. Кроме того, глава государства выступил с предложением продолжить выплаты на погашение ипотеки семьям при рождении третьего ребенка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда построено было 72,8 миллиона квадратных метров. Еще важнее, что за последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки. Эта программа началась у нас в 2018 году. Мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем — семьи с одним ребенком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры»,— объявил Владимир Путин.

Для семей с детьми до 6 лет включительно процентная ставка ипотеки составит 6%. Первоначальный взрос равен 20%. Кроме того, президент РФ предложил продлить до 2030 года норму по предоставлению выплаты в 450 тысяч на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. В текущем году на эти цели направят 50 миллиардов рублей, а потом — по нарастающей. «Деньги для этого есть», — подчеркнул Владимир Путин. Глава государства также отметил, что строящееся жилье должно быть доступным для семей.

Отметим, что Челябинская область по состоянию на декабрь 2023 года лидировала на Урале по объему выплат семьям на погашение ипотеки. С начала действия программы 21 797 семей в регионе получили деньги. За 10 месяцев 2023 года чуть более 17 тысяч южноуральцев получили кредиты по «Семейной ипотеке».