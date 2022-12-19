В школах Челябинской области объявили дистант из‑за гололеда

В некоторых районах отменили рейсовые автобусы

Понедельник, 19 декабря, на Южном Урале ознаменовался потеплением и осадками в виде дождя. Последствия такой погодной аномалии — сильнейший гололед. В информационном агентстве «Первое областное» к этому часу собрали, где отменили подвоз учеников и автобусное сообщение, объявили дистант в школах и какая складывается ситуация на трассах.

После вечернего снегопада в Челябинской области в ночь на 19 декабря выпал дождь. Накануне об опасностях в пути предупреждали службы ГИБДД.

На утро понедельника читатели ИА «Первое областное» стали делиться своими наблюдениями о дорожной ситуации. На участке федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк шел сильный ливень. Пробки из большегрузов собираются на М-5 между Симом и Усть-Катавом. Проезжая часть дорог покрыта снежной кашей, но местами образовался гололед. Сложная обстановка на юге области.

«В Чесме идет сильный дождь. Видимость плохая. От Карталов до Чесмы было нормально, а тут прям ливень. Возвращаемся домой», — сообщает жительница Карталов, оказавшаяся утром в дороге.

В Увельском районе отменили автобусные рейсы.

«Рейсы будут возобновлены после восстановления проезжего состояния дорог. Просим отнестись с пониманием! Рейс № 453 „Увельский — Южноуральск“ выполняется по расписанию, но возможны задержки прибытия автобуса из-за гололеда», — пояснили в администрации района.

Отмена автобусов из-за гололеда и в Верхнеуральске. Обе школы города и общеобразовательная школа села Форштадт перешли на дистанционный режим.

В Нагайбакском районе дождь еще продолжается. Из-за сильного гололеда отменили подвоз школьников из поселков. Похожая ситуация и в Пласте, часть школ перешла на дистант.

«Ашу замело мокрым липким снегом, будет теперь из чего городок на площади строить. Снег массово съезжает с крыш. К вечеру температура с +1 градуса упадет до −24 градусов ночью. И все, что раскисло, замерзнет в ледяные колеи», — сетуют местные жители.

Между тем челябинский аэропорт на время закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. На 8 утра задержали вылет 13 самолетов из аэропорта Игорь Курчатов. Рейс из Москвы сначала отправили в Магнитогорск, но и там его не смогли принять. Затем борт отправился в Екатеринбург, пассажиры в салоне самолета ожидали, пока самолет заправят. Затем воздушное судно полетит по назначению в Челябинск.

На дорогах Челябинска также образовался сильный гололед. По данным мэрии, на устранение последствий ледяного дождя вывели почти 2200 дорожников и дворников. Глава Наталья Котова поручила обработать опасные участки реагентами, очистить кровли и козырьки от снега и сосулек.