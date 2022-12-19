Почти 2200 дорожных рабочих и дворников устраняют последствия ледяного дождя в Челябинске 19 декабря

Опасные участки планируют обработать реагентами

19 декабря на улицы Челябинска на борьбу со снегом и гололедом вывели 354 единицы техники и 2174 дорожных рабочих и дворников. Они очищают от осадков дороги, тротуары и дворы, а также вывозят снег на снегосвалку, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Также автомобилистов попросили не мешать работе снегоуборочной техники.

Утром в Челябинске из-за непогоды образовались семибалльные пробки. Также на дорогах было зафиксировано несколько ДТП.

В комитете дорожного хозяйства сообщили, что подрядчики планируют обработать противогололедной смесью опасные участки — мосты, путепроводы и перекрестки.