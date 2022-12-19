Мэр Челябинска поручила очистить крыши домов от сосулек и снега

В городе прогнозируют существенный перепад температур

Глава Челябинска Наталья Котова поручила организовать уборку снега и сосулек с крыш домов в связи с перепадами температур. Соответствующее задание мэр дала своим заместителям 19 декабря на аппаратном совещании.

«С учетом погодных условий необходимо организовать уборку снега и наледи с крыш многоквартирных домов, социальных объектов, с козырьков зданий»,— поручила Наталья Котова.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», плюсовая температура уже завтра, 20 декабря, сменится минусовой, причем в городе сразу похолодает до −9 градусов. Более подробно о погоде на вторник читайте в 18:00 на нашем сайте.

Утро 19 декабря в Челябинске началось с дождя. На дорогах образовались семибалльные пробки, аэропорт закрыли почти на семь часов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и из-за этого задержали вылет 13 рейсов. В целях недопущения образования наледи на дорогах подрядчики применят реагенты на опасных участках дорог.