Вылет 13 рейсов задержали в аэропорту Челябинска

Максимальная задержка составляет восемь часов

В челябинском аэропорту из-за непогоды задержали 13 рейсов. По данным онлайн-табло, максимальная задержка составляет 8 часов. Несколько рейсов, вылет которых был запланирован на вечер 18 декабря, вылетели только сегодня утром, 19 декабря, передает журналист ИА «Первое областное».

Больше всего пришлось ждать пассажирам рейса Челябинск — Сочи. Самолет должен был отправиться в 20:40, однако вылетел только сегодня утром в 05:55. Семь часов пришлось ждать вылета пассажирам рейсов в Москву: вместо 22:40 самолеты отправились в путь в 05:32.

Почти по четыре часа придется ждать вылета пассажирам утренних рейсов в Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург. На три часа задерживается вылет нескольких рейсов в Москву. Еще два рейса в российскую столицу планируют задержать почти на два часа.

Некоторые пассажиры сообщают Первому областному информагентству, что вылет самолетов переносят по несколько раз.

«В связи с метеоусловиями произошло обледенение взлетно-посадочной полосы. На время обработки ВПП аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления. А именно с 23:30 до 05:30. Приносим извинения за доставленные неудобства»,— прокомментировали в челябинском аэропорту.