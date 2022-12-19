В Челябинске опасные участки дорог обработают реагентами от наледи

В городе с самого утра идет дождь

Сегодня, 19 декабря, из-за не прекращающихся в Челябинске осадков дорожники обработают опасные участки дорог и тротуаров реагентами во избежание образования наледи. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

«Подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, будут выполнятся работы по очистке от снежно-ледяных отложений, при необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, а именно искусственных сооружений: мостов, путепроводов, транспортных развязок»,— сообщили в КДХ.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями.

При возникновении нештатных ситуаций автомобилисты могут обратиться за помощью по телефонам 112 и в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства Челябинска по номеру +7 (951) 771-73-25.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в Челябинске ожидается мокрый снег с дождем. Автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах.