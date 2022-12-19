Челябинский аэропорт не смог принять самолет из Москвы из‑за обледенения полосы

Борт совершил посадку в Екатеринбурге для дозаправки

Самолет рейса 1141 Москва — Челябинск авиакомпании S7 с опозданием вылетел из столицы, а потом не смог совершить посадку в пункте назначения из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Как сообщил ИА «Первое областное» один из пассажиров рейса, самолет сначала перенаправили в Магнитогорск, а потом в Екатеринбург, где он сел для дозаправки.

Рейс 1141 должен был прилететь в Челябинск в 5:55 по местному времени, однако взлет состоялся с задержкой на несколько часов. Вдобавок самолет не смог сесть в Челябинске, поскольку аэропорт был закрыт для обработки взлетно-посадочной полосы от наледи. По словам собеседника информагентства, рейс попытались посадить в Магнитогорске, но и тамошний аэропорт не смог его принять. Тогда борт перенаправили в Кольцово, где он совершил посадку. К самолету подогнали трап, но пассажиров не выпустили.

«Самолет заправляют, объявлено, что выходить нельзя, после заправки опять в Челябинск полетим», — сообщил пассажир.

Ранее пресс-служба челябинского аэропорта сообщала о закрытии взлетно-посадочной полосы до 10:30. В настоящее время аэропорт принимает самолеты в обычном режиме.