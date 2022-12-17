В Челябинской области водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за надвигающейся непогоды

Вся снегоуборочная техника приведена в повышенную готовность

В эти выходные, 17 и 18 декабря, в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков, в регионе ожидаются резкое потепление, снег, в отдельных районах снегопады и дождь. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» водителей предупредили о неблагоприятных условиях, а также попросили не мешать процессу уборки снега.

«ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, по возможности исключить поездки на дальние расстояния, максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства»,— посоветовали в учреждении.

Подрядным организациям поручено принять все необходимые меры по подготовке снегоуборочной техники, противогололедных материалов и принять меры по предотвращению образования гололеда на закрепленных участках дорог. Водителей просят отнестись с понимаем к уборке снега и не создавать помех для спецтехники.

В случае возникновения нештатных ситуаций на федеральных дорогах следует обращаться по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).