В Озерске отопительный сезон начнется 14 сентября

В детские сады начали подавать тепло

Глава Озерска Евгений Щербаков подписал постановление о начале отопительного сезона. К подаче тепла в дома приступят уже завтра, 14 сентября, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Уже сегодня, 13 сентября, начали подавать тепло в детские сады.

«Учреждения социальной сферы округа с понедельника начали подавать заявки на подключение тепла в зданиях. При своевременной подаче заявки отопление будет подключено в учреждениях также с 14 сентября», — добавили в пресс-службе администрации Озерского городского округа.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам территорий обеспечить теплом социальные объекты. Глава региона подчеркнул, что там, где это необходимо, можно начинать отопительный сезон прямо сейчас.

Ранее о старте отопительного сезона заявили Трехгорный, Сатка, Миасс, Снежинск и Верхний Уфалей.

В Челябинске на этой неделе начинать отопительный сезон не планируют.