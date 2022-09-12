В Челябинске готовятся к отопительному сезону

Ближайшую неделю подача тепла в дома не планируется

В Челябинске идет подготовка к отопительному сезону, но в ближайшие дни подача тепла в дома не планируется. К 15 сентября документы о готовности сетей передадут в Ростехнадзор. На сегодня оформлены уже 718 паспортов готовности, на очереди еще 52. Об этом в понедельник, 12 сентября, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На особом контроле находится подготовка всех многоквартирных домов и социальных объектов к запуску отопления. Но в ближайшие 10 дней ожидается рост температуры наружного воздуха», — добавил Александр Астахов.

Напомним, отопление включают в домах, когда среднесуточные показатели температуры воздуха за окном в течение пяти суток подряд составляют ниже восьми градусов.

Ранее отопление начали включать в городах Челябинской области. В числе первых оказались Трехгорный и Сатка. В Миассе отопительный сезон стартует с 1 октября. В Снежинске — с 14 сентября.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области напомнили, что дата начала отопительного сезона в муниципальных образованиях устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от климатических условий.

Работы на теплосетях в областном центре еще продолжаются. Так, из-за замены теплопровода перекрыто движение по проспекту Ленина в районе улицы 3-го Интернационала. Ранее в ООО «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что продолжается замена изоляционного слоя на наружных теплосетях.