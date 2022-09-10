Отопительный сезон в Миассе стартует 1 октября

В школы, детские сады и больницы тепло могут дать раньше

В Миассе Челябинской области отопительный сезон стартует с 1 октября. При этом в ряде социальных объектов по заявкам тепло может появиться раньше. Соответствующее постановление, подписанное мэром Григорием Тонких, опубликовано на сайте администрации Миасса.

«Установить начало отопительного периода 2022-2023 годов в Миасском городском округе: с 12 сентября для объектов социальной сферы (по индивидуальным заявкам), с 1 октября 2022 года для объектов жилищного фонда»,— говорится в документе.

В некоторых городах Челябинской области отопительный сезон начнется в ближайшее время. Так, с 12 сентября тепло начнет поступать в квартиры жителей Трехгорного. В Снежинске начать отопительный сезон планируют с 14 сентября.

А в Сатке отопительный сезон начался 8 сентября. Как рассказали в мэрии, сначала тепло появится в школах, больницах, детских садах и других соцучреждениях, затем поступит и в квартиры горожан.

Где еще уже включили отопление, а где только планируют, а также о том, каковы условия начала отопительного сезона, читайте в материале ИА «Первое областное».