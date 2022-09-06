В Сатке отопительный сезон стартует 8 сентября

Первыми тепло получат социальные объекты

«В Сатке принято решение начать отопительный сезон с 8 сентября. Это в первую очередь касается социально значимых учреждений, школ, детсадов, объектов культуры, но и жилой сектор также постепенно будет подключен»,

— сообщили в пресс-службе администрации.