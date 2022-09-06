В городе Сатке Челябинской области отопительный сезон начнется с 8 сентября. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации Саткинского муниципального района.

«В Сатке принято решение начать отопительный сезон с 8 сентября. Это в первую очередь касается социально значимых учреждений, школ, детсадов, объектов культуры, но и жилой сектор также постепенно будет подключен», — сообщили в пресс-службе администрации.
Там отметили, что в последние дни температура воздуха в Сатке не поднимается выше +10 градусов Цельсия днем, а по утрам и вовсе составляет лишь 4—5 градусов. И прогноз погоды на ближайшее время не обещает потепления. Согласно санитарным нормам, основанием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура ниже +8 градусов, сохраняющаяся в течение пяти дней подряд.

О подаче отопления в другие населенные пункты Саткинского района пока не сообщается.

Ранее ИА «Первое областное» писало о решении властей Трехгорного и Снежинска включить батареи в квартирах горожан со следующей недели.