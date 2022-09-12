В Верхнем Уфалее тепло в домах появится 15 сентября

Подключение будет происходить поэтапно

В Верхнем Уфалее стартует отопительный сезон. Тепло в первых домах появится уже в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Постановление о сроках начала отопительного сезона подписал глава городского округа Сергей Тарасов. Об этом он заявил сегодня, 12 сентября, в ходе аппаратного совещания.

«Тепло в дома начнет поступать с 15 сентября. Как и всегда, эта процедура будет проходить поэтапно в течение нескольких дней», — прокомментировали в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея.

Напомним, в Челябинске идет подготовка к отопительному сезону, но в ближайшие дни подача тепла в дома не планируется. К 15 сентября документы о готовности сетей передадут в Ростехнадзор. На сегодня оформлены уже 718 паспортов готовности, на очереди еще 52.

Ранее отопление начали включать в городах Челябинской области. В числе первых оказались Трехгорный и Сатка. В Миассе отопительный сезон стартует с 1 октября. В Снежинске — с 14 сентября.