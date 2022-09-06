В городах Челябинской области со следующей недели начнут включать батареи в квартирах. Первыми распоряжение о начале отопительного сезона сегодня, 6 сентября, выпустили власти города Трехгорного.
В Трехгорном тепло начнет поступать в квартиры с 12 сентября.
«Мы проанализировали прогноз погоды. На этой неделе среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов и продержится более пяти дней. Это дает нам право запустить отопление раньше. На этой неделе энергосети завершают все свои работы. К отопительному сезону Трехгорный готов», — прокомментировал решение глава города Данил Громенко.
В другом ЗАТО, городе Снежинске, отопительный сезон планируется начать с 14 сентября. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Распоряжения еще нет, но оно ожидается в ближайшее время»,— уточнили там.
В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области пока не располагают информацией о начале отопительного сезона в других муниципалитетах.
«Муниципалитеты направляют нам распоряжения по мере их подписания. Сегодня ждем из Трехгорного. Также видим в СМИ информацию по Снежинску, но от них пока ничего нет», — пояснили в Минстрое.
В министерстве отметили, что в этом году подготовка к отопительному периоду в Челябинской области идет с опережением по сравнению с прошлым годом. На 1 сентября 2022 г. готовность муниципалитетов составила около 97%. В прошлом году на то же время — 95,5%.
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