Губернатор поручил при необходимости обеспечить теплом соцобъекты Челябинской области уже сейчас

Глава региона призвал обращать внимание на климат и температуру в помещениях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания в понедельник, 12 сентября, поставил задачу главам территорий обеспечить теплом социальные объекты. Глава региона подчеркнул, что там, где это необходимо, можно начинать отопительный сезон прямо сейчас.

По словам губернатора, некоторые муниципалитеты уже начали подключать тепло. В приоритете — детские сады, школы и другие соцобъекты. Алексей Текслер поручил своему заместителю Сергею Шалю обратить внимание всех муниципалитетов на то, что по заявкам необходимо давать тепло там, где это требуется.

«Те муниципалитеты, которые считают это необходимым, могут подключать тепло, я знаю, некоторые это делают. Коллеги, у нас разный климат, есть горные районы, поэтому прошу обратить внимание, тут всех под одну гребенку не надо, нужно обращать внимание на конкретный температурный режим и фактическую температуру в социальных объектах. Там, где это необходимо, ничего не мешает подключать объекты сейчас», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинске идет подготовка к отопительному сезону, но в ближайшие дни подача тепла в дома не планируется. К 15 сентября документы о готовности сетей передадут в Ростехнадзор. На сегодня оформлены уже 718 паспортов готовности, на очереди еще 52.

Ранее отопление начали включать в городах Челябинской области. В числе первых оказались Трехгорный и Сатка. В Миассе отопительный сезон стартует с 1 октября. В Снежинске — с 14 сентября. В Верхнем Уфалее тепло в первых домах появится уже в четверг, 15 сентября.