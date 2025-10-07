В национальном центре «Россия» стартовали Дни Челябинской области

Ключевые события состоятся 10 октября

Дни Челябинской области начались в национальном центре «Россия» в Москве. Он появился по распоряжению президента Владимира Путина после завершения международной выставки-форума на ВДНХ. Основные цели — сохранение наследия масштабного события и постоянная демонстрация достижений страны. С 7 по 12 октября гостей южноуральского стенда в наццентре ждут различные мероприятия в рамках выставки «Регион 2030. Платформа будущего» (0+). Программой поделилось Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

7 октября в честь Дня героев Танкограда проведут мастер-классы. Их участники вместе с ремесленником Александрой Каптел сделают объемные открытки на военную тему, распишут значки в виде танка Т-34. Желающие смогут раскрасить цифровой мурал о Танкограде.

Дань памяти героям тыла отдают ежегодно 6 октября. В этот день в 1941 году началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В сжатые сроки наладили серийное производство танков, в том числе легендарных Т-34. Осенью первого военного года в Челябинск переехало несколько наркоматов, в том числе танковой промышленности СССР (находился в здании нынешнего «Детского мира» на проспекте Ленина), Промбанк, научные учреждения, вузы, театры. Как отметил губернатор Алексей Текслер, всего в годы Великой Отечественной войны в Челябинскую область эвакуировали почти 300 предприятий. Еще 37 заводов построили.

«Все это заложило основу для развития всего региона. Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс по праву носят звание „Город трудовой доблести“ — это высшее признание подвига наших предков. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, оборонные предприятия Южного Урала работают, приближая победу»,— подчеркнул Алексей Текслер.

8 и 9 октября посвятят народно-художественным промыслам, истории и легендам Южного Урала, Аркаиму и природе региона. Для погружения в атмосферу проведут мастер-классы. На стенде можно будет освоить плетение на коклюшках, расписать спилы узорами, сделать набойки на ткани, брелок с бусинкой из бересты или стильную брошь с яшмой или лазуритом. А еще в эти дни все желающие смогут сфотографироваться с красавицами в нарядах из коллекции «Урал мастеровой», созданной Театром русского костюма (ЮУрГГПУ).

На 10 октября запланированы ключевые события с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера. С московскими студентами — выпускниками южноуральских школ 2024 года обсудят карьерные перспективы и меры поддержки молодежи на малой родине. Глава региона проведет презентацию достижений Южного Урала и расскажет о знаковых проектах. Слоган экспозиции Челябинской области — «Территория особого сплава». Модерировать открытый диалог будет Сергей Малоземов, уроженец Миасса, телеведущий и популяризатор науки.

В этот же день выступит мужской квартет «Онегин» из Челябинского театра оперы и балета. Художник Тимур Абдуллаев (он же Бразил) проведет мастер-класс по граффити. Также откроется регистрация на юбилейный Х Парижский полумарафон. Представление этого спортивного праздника пройдет с участием основателя забега Светланы Мамедалиной и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. Театр русского костюма презентует свою коллекцию «Урал мастеровой».

Проведут гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Свое мастерство покажут известные шеф-повара Челябинска. Евгений Михайлов приготовит озерник из ржаного теста со сливочно-икорной начинкой и разнообразные шаньги. Константин Ляшков и Алексей Белкин сделают в русской печи язык по-демидовски в маринаде из дикой ранетки. Подавать блюдо будут с драниками из картофеля и репы. Звуковое сопровождение фестиваля обеспечит фолк-музыка от диджея Vlad Ethnic.

Гастрономический фестиваль продолжится 11 октября. Для гостей приготовят томленого в квасе ягненка, десертную «бабку» с муссом из топленого молока, шаньгу с начинкой из курицы и с уральским соусом из квашеной капусты. Посетители смогут попробовать лимонады Lapochka, которые оценил даже президент России. Праздник вкуса дополнят настольные игры про атомную отрасль, викторина с подарками и выступление дуэта «Богатые и знаменитые».

Заключительный день, 12 октября, посвятят сельскому хозяйству.