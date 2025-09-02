Стенд Челябинской области открыли на выставке «Регион‑2030. Платформа будущего»

Южный Урал стал одним из семи первых регионов экспозиции

Челябинская область стала одной из первых территорий, попавших на выставку «Регион-2030. Платформа будущего» в Москве. Южноуральский стенд в Национальном центре «Россия» назвали «Территория особого сплава», он позволяет почувствовать себя водителем первого отечественного ратрака или узнать, из какого сплава ты состоишь. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, экспозицию Южного Урала успел оценить первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Эту задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин: дать каждому региону возможность не только рассказать о своей истории и сегодняшнем дне, но и показать направление будущего развития. В каждом субъекте нашей страны есть то, чем по праву гордятся его жители, что способно удивить, поразить и вдохновить. И особенно важно делиться этим со всей страной», — отметил Сергей Кириенко.





На стенде Челябинской области можно создать фиджитал-граффити, увидеть интерактивную песочницу и найти в ней символы региона, пообщаться с роботом МАРФА, узнать о современных разработках вузов на инсталляции «Циклотрон» или же увидеть в «Нейрозеркале», из какого сплава ты состоишь. Также свои достижения и проекты презентовала «Синара», в том числе ратрак «Синара-400». Посетители даже могут почувствовать себя водителем ратрака в игре-симуляторе, в которой нужно расчищать снег в «Солнечной долине» и готовить трассы к катанию.





«Участие в проектах национального центра „Россия“ — для нас всегда нестандартная и очень интересная задача, поскольку важно рассказать про наш регион в увлекательной и доступной форме. И мне кажется, нам это удалось в очередной раз. Наш стенд насыщен интерактивами, познавательными для аудитории самых разных возрастов. Они рассказывают о том, как область развивается, какие у нас есть проекты, планы», — поделился первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Челябинская область стала одним из семи регионов, открывших выставку. Также на экспозиции можно познакомиться с Республикой Дагестан, Амурской, Воронежской и Тульской областями, Еврейской автономной областью и Ненецким автономным округом. Каждая территория подготовила мультимедийный стенд с историческими артефактами.

Выставка «Регион-2030. Платформа будущего» (6+) продлится до 22 октября в Москве.