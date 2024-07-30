В Миассе еще на семи улицах ввели режим ЧС из‑за подтопления

Там река вышла из берегов

В Миассе из-за поступления воды в городской пруд река вышла из берегов и стала подтапливать прибрежные дома и участки. Режим чрезвычайной ситуации ввели частично или полностью на семи улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



Режим ЧС объявлен по адресам:

— ул. Уралова (полностью);

— ул. Нижне-Заводская (полностью);

— ул. Малая Набережная (полностью);

— ул. Парниковая (полностью);

— пер. Базарный (полностью);

— ул. Красноуральская (дома 1, 3, 5, 2а);

— ул. Малышева (дома 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63).

«На месте работают специалисты Управления ГОЧС и МЧС. Ведутся работы по эвакуации жителей и доставке в пункт временного размещения (при необходимости). Оказывается вся необходимая помощь эвакуированным», — сказал исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов.

Жители могут обратиться в соцзащиту по адресу проспект Макеева, 8а, кабинет 112. Прием ведут ежедневно с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в пятницу с 8:00 до 15:45 (перерыв с 13:00 до 13:45). Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (3513) 53-36-16, 53-09-11.

Миасцев просят не поддаваться панике. Обо всех случаях подтопления следует звонить по телефону 112.

Вода пришла в Миасс со стороны Башкортостана. В городском округе стали переполняться водоемы. Вчера стало известно об угрозе подтопления частных домов, которые находятся ниже Поликарповского пруда. После поступило сообщение о том, что из-за вышедшей из берегов реки Миасс село Смородинка оказалось разделено на две части. Там провели отсыпку прибрежной территории.

В Челябинской области начались выплаты для жителей, чье имущество пострадало от проливных дождей. Кроме того, в регионе открыли спецсчет для помощи им.