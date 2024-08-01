Губернатор Алексей Текслер осмотрел подтопленные улицы в Миассе и поговорил с жителями

Глава региона оценил ситуацию в поселке Динамо, осмотрел плотину, Поликарповский пруд

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Сегодня, 1 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Миассе. Он оценил ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину, Поликарповский пруд.

Жителям рассказали, что большая вода идет из Башкирии. Ожидается, что в округ придет еще около двух миллионов кубов. И Поликарповский пруд должен будет пропустить этот объем. Поэтому уровень воды может еще повыситься.



«К сожалению, вода продолжает идти с Башкирии. Видите, какая погода — дождь каждый день. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет. По дальнейшему ремонту все решения уже приняты», — сказал Алексей Текслер.

Он также озвучил, что при необходимости детей из подтопленных домов можно отправить в оздоровительный лагерь.