В Миассе закроют дороги на двух улицах из‑за подтопления

В городе ведут отсыпку проблемных мест

Сегодня, 30 июля, в Миассе перекроют участки улиц, которые оказались под водой. Речь идет о дорогах в южной части городского округа, сообщили в пресс-службе мэрии.



Полностью закроют улицу Малую Набережную. Улица Уралова станет недоступна для автомобилистов в районе домов № 28-89 и № 117-139.

По данным городской администрации, в разных частях округа работают над снижением риска подтопления. В селе Смородинка отсыпают мост на улице Центральной. На прибрежных зонах используют грунт крупной фракции. Для жителей сделали дорогу с выходом на трассу М-5.

В районе улиц Силовой и Бакулиной продолжают укреплять дамбу озера Ильмень.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из-за повышения притока в Миасский городской пруд были увеличены сбросные показатели. Произошло подтопление 28 частных жилых домов и приусадебных участков.

Напомним, сегодня в Миассе ввели режим ЧС еще на семи улицах. Ведутся работы по эвакуации жителей. При необходимости их могут разместить в ПВР.

Миасцев просят не поддаваться панике. Обо всех случаях подтопления следует звонить по телефону 112.

Вода пришла в Миасс со стороны Башкортостана. В городском округе стали переполняться водоемы. Вчера стало известно об угрозе подтопления частных домов, которые находятся ниже Поликарповского пруда.

В Челябинской области начались выплаты жителям, чье имущество пострадало от проливных дождей. Кроме того, в регионе открыли спецсчет для помощи им.