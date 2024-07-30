Начались выплаты жителям Челябинской области, пострадавшим от ливней

Для получения денег нужно обратиться с заявлением в соцзащиту

В Челябинской области начались выплаты жителям населенных пунктов, которые пострадали во время сильных дождей. Речь идет об имуществе, которое или частично подтопило, или полностью уничтожило водой.



По 20 тысяч рублей получит каждый, кто проживал в зоне подтопления, 75 тысяч выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, по 150 тысяч — при полной.

Выплату получат жители тех населенных пунктов, в которых объявили чрезвычайную ситуацию. С заявлениями нужно обратиться в органы соцзащиты. Среди необходимых документов, которые должны быть на руках: заключение муниципальной комиссии о нарушении условий жизнедеятельности в связи с ЧС и установленный перечень утраченного имущества первой необходимости.

Дополнительно организуют выплату на ремонт и восстановление жилья. Ее размер определят по итогам работы специальных муниципальных комиссий.

По вопросам выплат можно позвонить на горячую линию по номеру: 8-922-71-54-772 с 8:30 до 19:00 ежедневно. Материальная помощь будет оказана по поручению губернатора Алексея Текслера.

На прошлой неделе на Челябинскую область обрушились мощные дожди. Подтопленными оказались дома в нескольких муниципалитетах. Для поддержки пострадавших от дождевого паводка открыт спецсчет.