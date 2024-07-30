В Миассе стабилизировали ситуацию с подтоплением

Уровень воды в Поликарповском пруду снижается, силы и средства переброшены на озеро Ильмень

Ситуация с подтоплениями в Миассе стабилизирована, об этом сообщил и. о. главы округа Олег Буданов после объезда переполненных водоемов. С утра градоначальник побывал на Поликарповском пруду и Ильменском озере.

Уровень воды в Поликарповском пруду снижается, на Городском пруду и Иремельском водохранилище — стабилен, хотя в целом ситуация остается напряженной.

«От домов по улицам Долинной, Торфянской, где накануне введен режим ЧС, вода пока не уходит. Осложнилась ситуация на озере Ильмень: видимо, здесь с заповедника „давит“ вода. Тут выход один — подсыпать и утрамбовывать скальный грунт. Мы его завезли, сегодня проводим работы, направили сюда часть сил и средств», — рассказал по итогам объезда и. о. главы.

Напомним, «большая вода» пришла в реки и озера Миасса со стороны Башкортостана, переполненные водоемы начали выходить из берегов. На территории округа под угрозой подтопления оказались улицы Бакулина, район улиц Долинной, Торфянской, Уралова, Нижнезаречной, поселки Наилы, Михеевка, Тыелга, село Смородинка и другие прибрежные районы.

В Смородинке, где произошел небольшой перелив реки Миасс через дорожное полотно моста по улице Центральной, проведена отсыпка прибрежной территории. В настоящее время подтопления домов или угрозы жизни населению в Смородинке нет.

В городе развернуты пункты временного размещения граждан — но пока попавшие в зону подтопления и эвакуации граждане, около полусотни человек, разместились у друзей и родственников.

В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от проливных дождей.