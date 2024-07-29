В Челябинской области открыт спецсчет для поддержки пострадавших от дождевого паводка

Оператором средств определен Союз женщин региона

На Южном Урале стартует сбор средств для пострадавших от последствий проливных дождей. Открыт специальный счет, оператором средств определен Союз женщин Челябинской области.

Как рассказала председатель правления Союза Наталья Баскова, это общественная инициатива, которую поддержали правительство региона, губернатор.

«Считаем, что вопрос надо решать здесь и сейчас. Уверены, что такая помощь будет востребована», — отметила она.

Союз женщин уже неоднократно выступал оператором в различных сборах. Средства будут, как и всегда, распределяться по запросам из территорий, добавила Наталья Баскова.

Перечислить средства можно через сайт системы «Город» (для этого необходимо в разделе «Услуги» ввести «Союз женщин» либо «Помощь пострадавшим от проливных дождей»), а также по реквизитам (их можно будет найти на сайте Союза женщин Челябинской области).

Подробная информация и отчеты о расходовании собранных южноуральцами средств будут также размещаться на сайте сжчо74.рф.