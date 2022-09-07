В квартиры южноуральцев начали подавать тепло

Подготовка к отопительному периоду в Челябинской области идет с опережением

«Это в первую очередь касается социально значимых учреждений, школ, детсадов, объектов культуры, но и жилой сектор также постепенно будет подключен»,

— прокомментировали в пресс-службе администрации.

«Отопительный период должен начинаться не позднее периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже 8 градусов Цельсия»,

— сказали там.