В Челябинской области подготовка к отопительному периоду 2022/2023 годов идет с опережением к прошлому году, сообщили ИА «Первое областное» в региональном Минстрое. На 1 сентября готовность муниципалитетов составила около 97%, в прошлом году на тот же день — 95,5%. В некоторых, преимущественно горных, городах региона батареи включат в ближайшие дни. А кое-где уже включили.
Так, 6 сентября распоряжение о начале отопительного сезона выпустили власти города Трехгорного. Там тепло начнут подавать с 12 сентября. О планах начать отопительный сезон с 14 сентября ИА «Первое областное» сообщили в мэрии Снежинска. На несколько дней раньше, 8 сентября, начнут топить в Сатке.
«Это в первую очередь касается социально значимых учреждений, школ, детсадов, объектов культуры, но и жилой сектор также постепенно будет подключен»,— прокомментировали в пресс-службе администрации.
Там отметили, что в последние дни температура воздуха в Сатке не поднимается выше +10 градусов Цельсия днем, а по утрам и вовсе составляет лишь 4—5 градусов. И прогноз погоды на ближайшее время не обещает потепления.
О включении отопления также сообщили власти Кусинского района: с 5 сентября — в поселениях муниципалитета, с 6 сентября — в самой Кусе.
В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области напомнили, что дата начала отопительного сезона в муниципальных образованиях устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от климатических условий.
«Отопительный период должен начинаться не позднее периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже 8 градусов Цельсия», — сказали там.
Проверка готовности муниципальных образований к началу отопительного сезона будет проводиться Ростехнадзором до 15 ноября. По итогам этих проверок муниципалитетам будут выдаваться паспорта готовности.
В этом году в Челябинской области ведется строительство нескольких котельных в Златоусте, Юрюзани, Троицке и Каслинском районе. Часть из них запустят с началом отопительного периода.
Так, в Златоусте строят три блочно-модульные газовые котельные мощностью 7, 17 и 70 МВт на улицах Кирова, Герцена и Карла Маркса. Из областного бюджета на этот проект направили 455 миллионов рублей. Весь комплекс запустят в 2023 году. А две из трех котельных уже завершены.
В городе Троицке закончили строить котельную мощностью 60 МВт. Стоимость проекта составляет более 398 млн рублей. Новая котельная повысит качество предоставляемой коммунальной услуги для почти 11 тыс. человек, проживающих в 100 многоквартирных домах, а также для 13 социальных объектов и 37 организаций. Котельную планируют запустить к началу отопительного периода.
До конца 2022 года две котельные мощностью 13,2 МВт и 4,4 МВт построят в Юрюзани. На очереди — возведение еще одной котельной. Общая стоимость всех трех объектов — более 275 млн рублей, большая часть которых поступила из областной казны.
Напомним, что в начале сентября комиссия по региональному развитию при правительстве РФ одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в Магнитогорске, Миассе и Челябинске на сумму почти 900 млн рублей. Проекты предусматривают реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 км в Челябинске и Миассе, а также замену котла мощностью 100 Гкал/ч на пиковой котельной в Магнитогорске, введенной в эксплуатацию в 1989 году.
В материале использована инфографика Алексея Луканенкова
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