Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в Магнитогорске, Миассе и Челябинске, сообщили сегодня, 2 сентября, в пресс-службе правительства Челябинской области. Общий объем финансирования составит 874 млн рублей.
«В ходе реализации проектов пройдет замена тепловых сетей Челябинска и Миасса, а также модернизация пиковой котельной в Магнитогорске. Общий объем финансирования составит 874 млн руб., из них 698,5 млн руб. — средства из Фонда национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рассмотрены и одобрены», — прокомментировал Алексей Текслер.
Проекты предусматривают реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 км в Челябинске и Миассе, а также замену котла мощностью 100 Гкал/ч на пиковой котельной в Магнитогорске, введенной в эксплуатацию в 1989 году.
В результате реализации трех проектов улучшится качество коммунальных услуг для более чем 367 тыс. человек.
Ранее правительственная комиссия направила 168 млн рублей на реконструкцию котельной в Кыштыме и 3 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Копейске.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес