Москва направит почти 900 млн рублей на обновление систем теплоснабжения в Челябинской области

Заявку Южного Урала одобрили в правительственной комиссии по региональному развитию

«В ходе реализации проектов пройдет замена тепловых сетей Челябинска и Миасса, а также модернизация пиковой котельной в Магнитогорске. Общий объем финансирования составит 874 млн руб., из них 698,5 млн руб. — средства из Фонда национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рассмотрены и одобрены»,

— прокомментировал Алексей Текслер.