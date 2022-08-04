В Юрюзани до конца 2022 года построят две новые котельные

Объекты вместе с теплотрассами планируют передать концессионеру

В Юрюзани избавляются от старой убыточной котельной. В городе начинается строительство двух блочно-модульных объектов теплоснабжения. Их планируют запустить в конце 2022 года. В администрации Катав-Ивановского района рассказали, сколько стоят работы и что хотят сделать с городскими сетями.

В Юрюзани проблемы с теплоснабжением накопились с годами: старая котельная неэффективная и убыточная, а в восстановление сетей необходимо вложить около 100 млн рублей.

Прошедшей зимой жители новостроек в городе жаловались на холодные батареи. Причиной стал недостаток мощности старой котельной. Новую котельную в городе построили, но не запустили. По плану, чтобы закрыть проблему теплоснабжения, городу нужны три котельные, две начнут строить в этом году. По данным администрации Катав-Ивановского района, новые котельные будут с подводящим сетями мощностью 13,2 МВт и 4,4 МВт.

«Модули котельных уже готовы и ждут своей очереди. Сейчас там проводят проектно-изыскательские работы. После чего приступят к сборке котельных. Срок сдачи объектов — 30 ноября 2022 года. Общая стоимость строительства трех блочно-модульных котельных составила более 275 млн рублей, большая часть которых — областное финансирование»,

— пояснили в администрации района.

Глава района Николай Шиманович добавил, что построить котельные и ввести их в эксплуатацию — это только половина дела.

«В прошлом году по построенной котельной на Финских мы дважды выходили на концессию, но эксплуатирующих организаций так и не нашлось», — говорит глава района Николай Шиманович.

Пока глава проводит встречи с потенциальным концессионером для передачи трех новых котельных и всех сетей города в пользование и обслуживание. По данным регионального Минстроя, о заключении соглашения еще говорить рано.