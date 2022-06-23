В Троицке завершают строительство котельной поселка Энергетиков

Новый объект позволит обеспечить теплом более 11 тысяч человек

В Троицке Челябинской области завершается строительство центральной котельной для теплоснабжения поселка Энергетиков, сообщили сегодня, 23 июня, в правительстве Челябинской области.



«На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 95%, ввод котельной мощностью 60 МВт в эксплуатацию запланирован к началу отопительного периода текущего года. В настоящее время завершается подготовка к пусконаладочным работам, а также благоустройство прилегающей территории», — уточнили в правительстве региона.

Решение о строительстве котельной было принято в связи с тем, что в 2016 году Троицкая ГРЭС уведомила власти города, что планирует прекратить теплоснабжение поселка Энергетиков по причине износа оборудования (оно было введено в эксплуатацию более 50 лет назад).



Стоимость проекта составляет более 398 млн рублей. Из них 239 млн рублей поступило из Фонда содействия реформированию ЖКХ, около 76 млн рублей — из областного бюджета, еще 159 млн рублей — из муниципального бюджета и бюджета МУП «Электротепловые сети».



Новая котельная повысит качество предоставляемой коммунальной услуги для почти 11 тыс. человек, проживающих в 100 многоквартирных домах, а также для 13 социальных объектов и 37 организаций.

