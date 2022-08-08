В Златоусте достроят две новые котельные к 1 сентября

Так город уйдет от старого и убыточного источника тепловой энергии

В Златоусте к 1 сентября достроят новые блочно-модульные котельные. Мощные источники тепла станут способом ухода от создающей долги старой котельной, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



Блочные газовые котельные на улицах Кирова, Герцена и Карла Маркса строят из-за неэффективной и убыточной старой котельной на территории Златоустовского металлургического завода. Ее работа продуцирует многомиллионные долги предприятий.



Только производственная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» за топливно-энергетические ресурсы должна 240 млн рублей. Администрация Златоуста ведет работу как по взысканию задолженности в судебном порядке, так и проводит мероприятия по уходу от неэффективных источников.

Две из трех котельных достроят 1 сентября этого года, весь комплекс запустят в 2023 году. Из областного бюджета на этот проект направили 455 миллионов рублей. Работы ведет АО «Челябоблкоммунэнерго» по заключенному с правительством Челябинской области и администрацией Златоуста концессионному соглашению, сообщили в городской мэрии.