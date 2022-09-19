В Кусе из‑за потепления приостановили отопительный сезон на неделю

Плату за период отключения взимать с жителей не будут

В Кусе из-за теплой погоды глава города принял решение приостановить отопительный сезон. Тепло в дома начнут подавать с 26 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, плата за период отключения отопления с жителей взиматься не будет.

На понедельник, 19 сентября, решения о начале отопительного сезона приняты в 17 муниципалитетах, в 15 из них уже поэтапно подключается отопление. Преимущественно тепло дают в соцобъекты.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать подключение к отоплению социально значимых объектов и подчеркнул, что решения о старте отопительного сезона могут приниматься индивидуально.

Уже включают отопление в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Миассе, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Усть-Катаве, Аргаяшском, Кунашакском, Кусинском, Пластовском, Саткинском и Сосновском районах.



В Челябинске идет подготовка к отопительному сезону, но в ближайшие дни подача тепла в дома не планируется.



По данным регионального Минстроя, в Челябинской области запущено отопление в 7,5% жилого фонда и 13,8% социальных учреждений.