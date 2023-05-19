«Пока ковид никуда не ушел, и каждую неделю мы регистрируем по 300—400 свежих случаев заражения. Определенные ограничения в лагерях сохраняются, но послабление тоже есть», — заявила Светлана Лучинина.
Так, сотрудники детских загородных лагерей по-прежнему должны иметь прививку от коронавируса. Без нее на территорию детского учреждения поваров, уборщиц, воспитателей и вожатых не пустят. Но и безвылазно на территории лагеря взрослым сидеть не придется — свой выходной они смогут проводить за забором.
Кроме того, не воспрещается практика родительских дней — мамы и папы смогут навестить детей в лагере. Требований по прививкам в отношении детей нет.
«Сейчас в Челябинской области выявляются случаи заражения корью. Эта инфекция очень заразная, потому нынешним летом будут предприняты меры защиты и от этой инфекции», — говорит Светлана Лучинина.
Так, сотрудники лагеря, не имеющие прививки от кори и не болевшие этим инфекционным заболеванием, должны иметь прививку от кори. Если сотрудник предполагает, что переболел, но точных данных об этом у него нет, он может вклеить в санитарную книжку анализ крови на антитела.
От детей также не требуют ни анализов, ни прививок от кори. Но родители должны иметь в виду, что при завозе инфекции в лагерь все контактные дети будут сразу же отправляться домой. Инкубационный период кори длится 21 день. Это значит, что вернуться в лагерь уже не получится, так как смена гораздо короче предполагаемого карантина.
В 2023 году почти 180 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Челябинской области.
Кстати, в этом году многие лагеря удивляют непомерно высокими ценами на путевки.
Как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь — примерный список вещей и жизненные советы найдете в отдельном материале.
Как родителям защищать права ребенка в летнем лагере, мы рассказали здесь.