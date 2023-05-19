В детские лагеря Челябинской области вернут родительский день

Роспотребнадзор смягчил правила работы оздоровительных организаций за городом

Летом 2023 года родители снова смогут навещать своих детей в загородных лагерях. Несколько лет до этого семейные встречи во время отдыха были запрещены из-за опасности занести в лагерь коронавирус. Об этом ИА «Первое областное» рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«Пока ковид никуда не ушел, и каждую неделю мы регистрируем по 300—400 свежих случаев заражения. Определенные ограничения в лагерях сохраняются, но послабление тоже есть»,

— заявила Светлана Лучинина.

Так, сотрудники детских загородных лагерей по-прежнему должны иметь прививку от коронавируса. Без нее на территорию детского учреждения поваров, уборщиц, воспитателей и вожатых не пустят. Но и безвылазно на территории лагеря взрослым сидеть не придется — свой выходной они смогут проводить за забором.

Кроме того, не воспрещается практика родительских дней — мамы и папы смогут навестить детей в лагере. Требований по прививкам в отношении детей нет.

«Сейчас в Челябинской области выявляются случаи заражения корью. Эта инфекция очень заразная, потому нынешним летом будут предприняты меры защиты и от этой инфекции»,

— говорит Светлана Лучинина.

Так, сотрудники лагеря, не имеющие прививки от кори и не болевшие этим инфекционным заболеванием, должны иметь прививку от кори . Если сотрудник предполагает, что переболел, но точных данных об этом у него нет, он может вклеить в санитарную книжку анализ крови на антитела.