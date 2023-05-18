Почти 180 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Челябинской области

И больше 11 тысяч подростков заработают свои первые деньги

В Законодательном собрании области обсудили летнюю оздоровительную кампанию для детей. В этом году на ее проведение регион выделил больше 750 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

«В этом году на территории региона должны открыться 65 загородных оздоровительных лагерей, 703 лагеря дневного пребывания, 9 палаточных лагерей, а также 5 лагерей труда и отдыха. Планируется проведение 36 слетов и 410 туристических походов»,

— отмечают в пресс-службе.

Отдохнуть в лагерях смогут более 180 тысяч детей. Бесплатные путевки раздадут детям мобилизованных, а также детям погибших и умерших военнослужащих и добровольцев СВО.

А подростки в возрасте от 13 до 18 лет смогут устроиться на работу — область создаст для них 11 тысяч 300 рабочих мест.

«В этом году в рамках летней кампании отдохнут и оздоровятся более 187 тысяч юных жителей нашего региона. Это больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Безусловно, оздоровительная кампания находится в сфере особого внимания депутатов ЗСО. Это касается и качества питания, и противоклещевой обработки территории. Кроме того, важно обеспечить безопасность на водоемах и противопожарную безопасность. Депутаты нашего комитета ориентировали своих коллег в округах, чтобы эти вопросы были на постоянном контроле»,

— заявил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.