«В этом году на территории региона должны открыться 65 загородных оздоровительных лагерей, 703 лагеря дневного пребывания, 9 палаточных лагерей, а также 5 лагерей труда и отдыха. Планируется проведение 36 слетов и 410 туристических походов», — отмечают в пресс-службе.
Отдохнуть в лагерях смогут более 180 тысяч детей. Бесплатные путевки раздадут детям мобилизованных, а также детям погибших и умерших военнослужащих и добровольцев СВО.
А подростки в возрасте от 13 до 18 лет смогут устроиться на работу — область создаст для них 11 тысяч 300 рабочих мест.
«В этом году в рамках летней кампании отдохнут и оздоровятся более 187 тысяч юных жителей нашего региона. Это больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Безусловно, оздоровительная кампания находится в сфере особого внимания депутатов ЗСО. Это касается и качества питания, и противоклещевой обработки территории. Кроме того, важно обеспечить безопасность на водоемах и противопожарную безопасность. Депутаты нашего комитета ориентировали своих коллег в округах, чтобы эти вопросы были на постоянном контроле», — заявил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.
Как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь — примерный список вещей и жизненные советы найдете в отдельном материале.
Как родителям защищать права ребенка в летнем лагере, мы рассказали здесь.