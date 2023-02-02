Многие семьи уже строят планы на грядущее лето. Если ребенок намерен отправиться в детский лагерь, пора задуматься о выборе места отдыха. Лагеря Челябинской области уже открыли бронирование на лето, на отдельные смены мест уже нет. Журналисты ИА «Первое областное» сравнили цены в некоторых лагерях и узнали, ждать ли в 2023 году кешбэк за путевки.
БЕРИ СЕЙЧАС — ПЛАТИ ПОТОМБронирование путевок началось с января. Лагеря выставляют на своих сайтах расписание смен и цену путевки. Сейчас родители могут отправить предварительную заявку. Аванс, как правило, никто не просит. Оплачивать путевку нужно весной — ближе к выезду в лагерь.
Цены на отдых самые разные. По сравнению с прошлым годом они ниже не стали. Где-то сокращена продолжительность смены, и в пересчете на один день путевка стоит дороже. Например, лагерь «Еланчик» в 2022 году принимал детей на 18 дней по цене от 38,5 до 43 тысяч рублей. В этом году смены сокращены до 14 дней, а минимальная цена выросла до 42 тысяч рублей. Если ребенок хочет жить в комнате на два человека и с удобствами в номере, то цена путевки поднимется до 45 тысяч рублей.
«Для каждой смены мы создаем уникальную историю, прописываем игры, тренинги, мастер-классы. Чем качественнее программы в лагере, тем дороже они стоят для организаторов, а соответственно, и для отдыхающих. Артисты, инвентарь, приглашенные гости, их проживание и дорога — все это редко бывает бесплатно», — защищают свой ценник в лагере.
Примерно столько же будет стоить путевка на 14 дней в популярном спортивном лагере «Горная семейка»: 40 тысяч с ребенка в корпусе люкс и 32—35 тысяч в корпусах попроще. За эти деньги школьникам предлагают активный отдых с большим количеством развлечений.
В лагере РЖД «Аленушка», где есть крытый бассейн и свои аттракционы, в прошлом году путевка стоила 60 тысяч рублей. В администрации говорят, что дешевле не будет. Правда, смены здесь более длинные — 21 день.
В лагере ММК «Уральские зори», который расположен на границе Челябинской области и Башкирии, за три недели просят в два раза меньше — 36 тысяч рублей (в прошлом году было 30,5 тысячи). Короткая смена в 15 дней обойдется здесь в 23 тысячи 300 рублей. На 18 дней — 28 тысяч (год назад было 24 тысячи).
Бесспорным лидером по цене на путевки, как и в прошлом году, остается школа путешественников Федора Конюхова. В прошлом году две недели отдыха в лагере стоили 60 тысяч рублей, а в этом цена поднялась до 80 тысяч рублей.
БОЛЬШИНСТВО ЛАГЕРЕЙ — ЧАСТНЫЕСейчас в Челябинской области 65 детских загородных лагерей. Около 60% из них принадлежат частным лицам и предприятиям. Именно эти лагеря уже озвучили ценник. Оставшиеся 40% имеют статус государственных и муниципальных. Здесь с ценами на 2023 год пока не определились (их будут обсуждать на уровне области), бронирования путевок нет.
«Путевки в эти лагеря, конечно, будут дешевле, чем частные», — заверили ИА «Первое областное» в государственном автономном учреждении «Метеор», которое ведет областной реестр детских оздоровительных лагерей.
В единый региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей вносят все лагеря, которые прошли проверку на безопасность и работают официально. Документ каждый год публикуют на сайте Минобра Челябинской области. Там указывают контакты лагеря и стоимость одного дня. Реестр на 2023 год пока не сформирован.
КАК СЭКОНОМИТЬЕсли цены вам кажутся неподъемными, не торопитесь отказываться от путевок в детские лагеря.
Во-первых, каждый район и город в Челябинской области каждый год выделяет субсидии на детский отдых. Лагеря получают определенную компенсацию и снижают цену путевки на несколько тысяч рублей. Чтобы купить путевку со скидкой, нужно принести справку из школы.
Как рассказали в пресс-службе Минобра области, суммы субсидий на детский отдых в 2023 году пока не обсуждались. Это вопрос ближайших недель. В каждом городе и районе будет утверждена своя сумма.
Во-вторых, все надеются, что и в этом году будет работать детский кешбэк. В прошлом году им можно было оплатить 50% путевки, но не более 20 тысяч рублей.
«Решение о детском кешбэке пока не принято. Но есть надежда, что он все-таки будет. По крайней мере, из кулуаров правительства до нас доносится такая информация. Если про взрослый кешбэк в 2023 году молчат, то про детский говорят: будет, и, возможно, больше, чем в прошлом году», — поделилась с ИА «Первое областное» глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.
Напомним, в 2022 году продажа путевок с кешбэком стартовала в ночь на 31 марта.
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