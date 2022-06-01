Как родителям защищать права ребенка в летнем лагере

Свои советы дают эксперты из Челябинска

Летом многие семьи отправляют школьников отдыхать за город — в лагерь. Для одних детей это радость, для других — каторга. Далеко не каждый ребенок готов жить по строгому распорядку среди незнакомых ему детей. Должен ли лагерь идти на уступки «не лагерному» ребенку и на что нужно обратить внимание мамам и папам, если чадо настойчиво просится домой, расскажем в этом материале ИА «Первое областное».

Увы, но полной свободы даже за городом в организованном коллективе у ребенка не будет. Жизнь каждого лагеря подчинена строгому распорядку: утром зарядка, гигиенические процедуры, уборка комнаты, завтрак и дальше — по расписанию.

«Каждый ребенок обязан подчиняться общему распорядку, так как живет в большом коллективе. Общие правила и устав лагеря можно найти на сайте детского учреждения. Эти правила типовые, но есть нюансы. И с ними мам и пап обязательно познакомят перед тем, как родители будут выкупать путевку и подписывать договор»,

— говорит пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

И все же ходить по лагерю строем никто из детей не обязан. Если ребенок по каким-то причинам не может посещать ту же зарядку или в силу характера не готов выступать на сцене, об этом стоит заранее сообщить педагогам, чтобы они нашли для ребенка занятие-альтернативу. Обычно перед заездом в лагерям родителям раздают типовые анкеты и просят указать особенности детей. Не игнорируйте эти просьбу и напишите обо всем, что тревожит, прямо выскажите свои пожелания.

«Задача взрослых в любом детском лагере — сохранить здоровье ребенка. Физическое и психическое. И педагоги всегда готовы искать альтернативу. Если ребенок не может ходить на ту же зарядку, пусть останется в корпусе с воспитателем, помогает ему. Главное, чтобы ребенок был на виду, в безопасности»,

— говорит директор детского оздоровительного лагеря «Акакуль» Светлана Еремина.

Впрочем чаще всего дети страдают не от режима, а от неумения наладить дружбу с другими детьми.

«Это самая большая беда. Многие дети не умеют общаться вживую. Они привыкли к мессенджерам, и порой с трудом строят реальные отношения. И зачастую совсем не готовы принимать чужую позицию, до последнего стоят на своем»,

— замечает Светлана Еремина.

Из-за этого порой случаются межличностные конфликты. Если решить их самостоятельно не удается, нужно смелее подключать педагога. Все воспитатели в лагерях — педагоги школ и детских садов, все вожатые — это студенты педагогических колледжей или вузов. Их учили разруливать сложные ситуации.

«Чаще всего изгоями детского коллектива становятся хулиганы, которые попадают в среду спокойных детей. Или наоборот дети домашнего обучения, которые попадают в развязанный коллектив. И порой выход из такого конфликта один — мы переводим таких ребят в другие отряды»,

— отмечает Светлана Еремина.

Кстати, вожатые в лагере отвечают за творческую активность, за мероприятия. Воспитатели — за здоровье и жизнь детей. И обращаться за помощью к взрослым лучше по профилю. Если решить проблему внутри отряда не получается, обращайтесь к директору лагеря. Этот человек отвечает за все, а его телефоны обычно — в открытом доступе.

Психологи признают, что есть ребята, которым вовсе не стоит ездить в детские загородные лагеря.

«Как и некоторые взрослые, есть дети, которые не вписываются в коллектив. В окружении большого числа людей они быстро устают, капризничают и даже проявляют агрессию. Незнакомый коллектив — это экстремальная ситуация. Дискомфорт может привести к заболеванию — от головной боли до психосоматики. Обычно родители знают про эту особенность с ранних лет, потому что видели проявления дискомфорта во время вхождения в садик и школу. Если это устойчивая характеристика личности, перебарывать ребенка, заставлять его быть активным не нужно»,

— говорит психолог, член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области Жанна Кулькова.

Эксперт советует для таких детей искать альтернативные формы отдыха. Например, ездить на отдых семьей или отправить ребенка на отдых с небольшой группой знакомых — сейчас весьма популярно, когда несколько семей снимают дачу и собирают на ней несколько ребятишек.

По словам психолога, далеко не каждый школьник будет озвучивать свои жалобы на жизнь в лагере. Ребенок, который не привык получать поддержку в своей семье, будет терпеть и молчать до последнего. Если же чадо просит забрать его домой из лагеря, этот сигнал нельзя игнорировать.

«К подобным просьбам относитесь серьезно. Конечно, каждый родитель тонко чувствует грань, когда ребенка можно уговорить продолжить отдых, а когда пора ехать домой. Но игнорировать такие сигналы не стоит. Конечно, трудности закаляют характер. Но иногда они могут сломать ребенка»,

— говорит Жанна Кулькова.