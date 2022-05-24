МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Список справок стандартный, но в в пандемию его расширили. Уточните, что именно нужно, в администрации лагеря. В большинстве случаев это:
— справка из поликлиники по форме 079/у ( в ней указаны перенесенные заболевания, прививки, диагнозы, группа здоровья, противопоказания);
— справка о контактах (документ подтверждает, что ребенок не контактировал с больными инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусов), действует три дня;
— анализ кала на яйца гельминтов и соскоб на энтеробиоз (это отдельный документ или запись в основной справке по форме 079/у), анализ можно сдать бесплатно в поликлинике, результат действует 10 дней;
— проба Манту (в форме 079/у должны быть указаны данные об отрицательной пробе Манту или диаскинтеста сроком не старше года, который истечет к концу смены в лагере), вместо пробы Манту можно предоставить справку от врача-фтизиатра.
«ПЦР тест на ковид детям не нужен. Этот анализ сдают только сотрудники лагеря», — замечает Светлана Еремина.
За талоном к врачу идите заранее. Наплыв желающих будет большой, а нулевые талоны сейчас дают неохотно. Также узнайте в своей поликлинике: можно ли взять направления на анализы, минуя врача. Например, в детской поликлинике № 8 Челябинска справку можно взять у дежурной медицинской сестры. Это очень удобно.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Заранее составьте список того, что ребенок берет с собой. И по мере готовности складывайте вещи. Ребенок может взять копию списка в лагерь, чтобы не забыть вещи при выезде.
Первыми кладем предметы личной гигиены:
— зубную пасту и щетку, мыло в мыльнице, шампунь, мочалку;
— расческу и прочие приспособления для волос;
— носовые платки (желательно одноразовые);
— для девочек постарше — прокладки;
— подросткам нужен дезодорант;
— рулон туалетной бумаги на экстренный случай или влажные салфетки (иногда в туалете бумага заканчивается раньше времени).
«Стиральный порошок, мыло для стирки я брать не советую. Кусок хозяйственного мыла в лагере всегда есть. Если испачкалось что-то крупное, мы поможем ребенку постирать вещи в прачечной», — говорит Светлана Еремина.
Очень внимательно отнеситесь к подбору нижнего белья для лагеря: майки, трусы, носки следует брать с запасом.
«Дети постарше стирают нижнее белье каждый день. А ребятам помладше лучше дать запас хотя бы на неделю», — советует директор лагеря.
Также нужно взять:
— футболки (с длинными и короткими рукавами);
— шорты, джинсы, бриджи;
— платья, юбки, топы;
— легкий и более теплый джемпер или кофточку;
— нарядную одежду для выступления на сцене и дискотек;
— удобную обувь для активного отдыха;
— панамку, бейсболку или бандану;
— купальник, пляжные трусы и сланцы;
— зонт или дождевик.
«Многие родители забывают, что даже летом на Южном Урале может стоять плохая погода, идти дожди. Поэтому у ребенка должна быть теплая обувь (резиновые сапоги или непромокаемые кроссовки), а также теплая куртка. Если ребенок забудет панамку, мы сделаем ему бандану, выйдем из положения. Утеплить человека гораздо сложнее, и вам придется подвозить теплые вещи», — предупреждает Светлана Еремина.
Личные вещи желательно подписать или пометить. Это поможет самому ребенку.
Также желательно сделать узнаваемым чемодан: упаковать его в яркий чехол или пометить ручку, повесить на чемодан бирку с именем «пионера».
ГАДЖЕТЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
«Такие вещи очень часто теряются, особенно на пляже, в лесу. Поэтому по-возможности не давайте дорогие гаджеты и украшения: кольца, цепочки, сережки, — в лагерь. Иногда дети думают, что их украли. Начинаем искать, а ребенок сам закопал телефон в песок на пляже», — говорит Светлана Еремина.
На время поездки лучше заменить дорогой смартфон более дешевой моделью. А зарядник или наушники можно пометить лаком. Это поможет опознать свои вещи, если соседи имеют ту же модель.
ЛЕКАРСТВА
Давать ребенку аптечку в лагерь опасно. Изначально все дети едут в лагерь здоровыми. Если что-то простудится или поранится, ему помогут в медпункте.
«Если ребенку нужны какие-то особые препараты, например, инсулин или средства от бронхиальной астмы, об этом должен знать медик. С осторожностью отнеситесь к средствам от комаров и клещей. Если даете, то только без запаха, гипоаллергенные. Были случаи, когда ребенок использует такое средство, а у другого проявляется аллергия», — говорит Светлана Еремина.
ДЕНЬГИ
Прежде всего узнайте в администрации лагеря, будет ли у ребенка возможность тратить личные средства. На экскурсии со времен пандемии детей не возят, а буфет или платные услуги есть далеко не во всех лагерях.
«Лучше давать не деньги, а карту. Или отдать наличные воспитателю, тогда он может выдавать энную сумму ребенка на день», — советует директор лагеря.
Если ребенок поет, танцует и готов выступать на большой сцене, пусть возьмет с собой фонограмму, костюм. Лишними они точно не будут.
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