Как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь

Примерный список вещей и жизненные советы

В конце мая стартуют первые заезды в детские оздоровительные лагеря. Собирать чемодан лучше заранее, особенно если лагерь находится далеко и вы не сможете навестить ребенка на отдыхе или отправить ему посылку. Составляем список вещей вместе с директором оздоровительного лагеря «Акакуль» Светланой Ереминой.

Список справок стандартный, но в в пандемию его расширили. Уточните, что именно нужно, в администрации лагеря. В большинстве случаев это:

— справка из поликлиники по форме 079/у ( в ней указаны перенесенные заболевания, прививки, диагнозы, группа здоровья, противопоказания);

— справка о контактах (документ подтверждает, что ребенок не контактировал с больными инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусов), действует три дня;

— анализ кала на яйца гельминтов и соскоб на энтеробиоз (это отдельный документ или запись в основной справке по форме 079/у), анализ можно сдать бесплатно в поликлинике, результат действует 10 дней;

— проба Манту (в форме 079/у должны быть указаны данные об отрицательной пробе Манту или диаскинтеста сроком не старше года, который истечет к концу смены в лагере), вместо пробы Манту можно предоставить справку от врача-фтизиатра.

«ПЦР тест на ковид детям не нужен. Этот анализ сдают только сотрудники лагеря»,

— замечает Светлана Еремина.

За талоном к врачу идите заранее. Наплыв желающих будет большой, а нулевые талоны сейчас дают неохотно. Также узнайте в своей поликлинике: можно ли взять направления на анализы, минуя врача. Например, в детской поликлинике № 8 Челябинска справку можно взять у дежурной медицинской сестры . Это очень удобно.

Заранее составьте список того, что ребенок берет с собой. И по мере готовности складывайте вещи. Ребенок может взять копию списка в лагерь, чтобы не забыть вещи при выезде.

Первыми кладем предметы личной гигиены:— зубную пасту и щетку, мыло в мыльнице, шампунь, мочалку;

— расческу и прочие приспособления для волос;

— носовые платки (желательно одноразовые);

— для девочек постарше — прокладки;

— подросткам нужен дезодорант;— рулон туалетной бумаги на экстренный случай или влажные салфетки (иногда в туалете бумага заканчивается раньше времени).

«Стиральный порошок, мыло для стирки я брать не советую. Кусок хозяйственного мыла в лагере всегда есть. Если испачкалось что-то крупное, мы поможем ребенку постирать вещи в прачечной»,

— говорит Светлана Еремина.

Очень внимательно отнеситесь к подбору нижнего белья для лагеря: майки, трусы, носки следует брать с запасом.

«Дети постарше стирают нижнее белье каждый день. А ребятам помладше лучше дать запас хотя бы на неделю»,

— советует директор лагеря.

Также нужно взять:

— футболки (с длинными и короткими рукавами);

— шорты, джинсы, бриджи;

— платья, юбки, топы;

— легкий и более теплый джемпер или кофточку;

— нарядную одежду для выступления на сцене и дискотек;

— удобную обувь для активного отдыха;

— панамку, бейсболку или бандану;

— купальник, пляжные трусы и сланцы;

— зонт или дождевик.

«Многие родители забывают, что даже летом на Южном Урале может стоять плохая погода, идти дожди. Поэтому у ребенка должна быть теплая обувь (резиновые сапоги или непромокаемые кроссовки), а также теплая куртка. Если ребенок забудет панамку, мы сделаем ему бандану, выйдем из положения. Утеплить человека гораздо сложнее, и вам придется подвозить теплые вещи»,

— предупреждает Светлана Еремина.

Личные вещи желательно подписать или пометить. Это поможет самому ребенку.

Также желательно сделать узнаваемым чемодан: упаковать его в яркий чехол или пометить ручку, повесить на чемодан бирку с именем «пионера».

«Такие вещи очень часто теряются, особенно на пляже, в лесу. Поэтому по-возможности не давайте дорогие гаджеты и украшения: кольца, цепочки, сережки, — в лагерь. Иногда дети думают, что их украли. Начинаем искать, а ребенок сам закопал телефон в песок на пляже»,

— говорит Светлана Еремина.

На время поездки лучше заменить дорогой смартфон более дешевой моделью. А зарядник или наушники можно пометить лаком. Это поможет опознать свои вещи, если соседи имеют ту же модель.

Давать ребенку аптечку в лагерь опасно. Изначально все дети едут в лагерь здоровыми. Если что-то простудится или поранится, ему помогут в медпункте.

«Если ребенку нужны какие-то особые препараты, например, инсулин или средства от бронхиальной астмы, об этом должен знать медик. С осторожностью отнеситесь к средствам от комаров и клещей. Если даете, то только без запаха, гипоаллергенные. Были случаи, когда ребенок использует такое средство, а у другого проявляется аллергия»,

— говорит Светлана Еремина.

Прежде всего узнайте в администрации лагеря, будет ли у ребенка возможность тратить личные средства. На экскурсии со времен пандемии детей не возят, а буфет или платные услуги есть далеко не во всех лагерях.

«Лучше давать не деньги, а карту. Или отдать наличные воспитателю, тогда он может выдавать энную сумму ребенка на день»,

— советует директор лагеря.