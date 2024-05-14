В Копейске в родительский день запустили автобусы до кладбищ

В них действуют проездные билеты

Сегодня, 14 мая, в Копейске Челябинской области с утра и до вечера до погостов будут курсировать автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».



В 9:00 начал курсировать автобус по маршруту «Автовокзал — кладбище поселка Горняк». Он будет перевозить пассажиров до 20:00.

С 9:00 до 18:00 жители смогут проехать по маршруту «Поселок Старокамышинск — Старокамышинское кладбище» и «Автовокзал — Железнодорожный — Старокамышинское кладбище — поселок Старокамышинск».

На маршруте № 10 запланирована остановка с посадкой и высадкой пассажиров в прямом и обратном направлении напротив кладбища поселка Шахты № 201.

Автобус от храма Святого Сергия Радонежского до кладбища поселка Горняк отправится в 11:00.

«Проездные билеты, действующие в общественном транспорте на территории муниципального образования, считаются действительными на маршрутах, организованных в родительский день», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Челябинске также организован транспорт в родительский день. Сегодня автобус № 94 до Градского кладбища будет ходить с 9:00 до 19:00 каждые 6—12 минут. Автобус № 95 до Преображенского кладбища будет курсировать с 9:00 до 19:00 каждые 15—30 минут.

Посадка на автобусы № 94 и 95 на Чичерина осуществляется на платформе за трамвайным кольцом.