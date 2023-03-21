В России все чаще отмечают вспышки завозной кори. На Южном Урале случаев заражения этой инфекцией не было уже несколько лет. Чтобы предотвратить их, в 2023 году поликлиники области проводят бесплатную подчищающую иммунизацию. Чем опасна болезнь и кому следует привиться от кори, читайте в материале ИА «Первое областное».«НЕВЕРОЯТНО ЗАРАЗНАЯ, МОЖНО ПОДХВАТИТЬ В САМОЛЕТЕ»
«Ситуация с корью на Южном Урале в целом благополучная. У жителей региона к этой инфекции есть хороший коллективный иммунитет. Если корь завезут в нашу область, возможны локальные очаги или вспышки, но эпидемию они не вызовут», — говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.
Прививать от кори россиян начали еще в советские времена — с 1968 года. В Челябинской области от кори привиты 99% детей и 98% взрослых до 35 лет, а почти все люди пенсионного возраста переболели инфекцией в детстве и имеют стойкий пожизненный иммунитет.
И тем не менее случаи кори в современной истории были. Например, в 2018 году инфекцией заразилась непривитая пятилетняя девочка. Вместе с мамой она полетела на отдых. В салоне их самолета находился больной ребенок. Через несколько дней у девочки поднялась температура и появилась характерная сыпь.
«Корь — невероятно летучая и невероятно заразная инфекция. Ее легко подхватить в самолете, если с вами летит больной человек. А если кто-то болеет в многоэтажке, контактными объявляют жителей всего подъезда», — замечает Татьяна Софейкова.
ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД — ВОЗМОЖЕН
Симптомы кори похожи на симптомы ветрянки: температура, катаральные проявления, характерная сыпь. Болезнь может проявиться через несколько дней или несколько недель после контакта, а ее течение непредсказуемо. Инфекция угнетает иммунитет, поэтому у больного могут развиться бактериальные осложнения, например отит, пневмония.
«В тяжелых случаях болезнь переходит в вялотекущую инфекцию и поражает нервную систему человека. Если говорить о детях, через несколько лет под воздействием вируса у ребенка могут снизиться интеллектуальные способности, он станет дурашливым, а в тяжелых случаях возможен летальный исход», — рассказывает главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик.
ГДЕ ПРИВИТЬСЯ, КОМУ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО
Сейчас прививку от кори ставят всем детям в год и в шесть лет. Если вы не привиты или не знаете, прививали вас или нет, то вакцинацию можно пройти и во взрослом возрасте. Взрослым делают одну прививку, а через три месяца — еще одну. По словам медиков, никакого ущерба здоровью, если вас все-таки прививали когда-то, не будет.
В поликлинике по месту жительства совершенно бесплатно прививают детей и молодежь до 35 лет. Кстати, сейчас в Челябинской области против кори не привиты около 5—6 тысяч детей, только у пятой части из них медотвод, остальным не разрешают прививаться родители.
Людей от 35 до 55 лет прививают бесплатно, если они относятся к группе риска, то есть имеют большой круг общения по долгу службы (это работники сферы образования, медицины, ЖКХ, сферы услуг и вахтовики).
«Сейчас на Южном Урале проходит подчищающая вакцинация. Мы надеемся, что прививки поставят детям, чьи родители ранее отказались от вакцинации, а также мигрантам, лицам без определенного места жительства и кочующим», — говорит Татьяна Софейкова.
В ближайшие месяцы медики будут обращаться к работодателям с просьбой собрать данные о прививках в своих коллективах. Не привитых от кори южноуральцев пригласят в поликлинику. Особое внимание планируют уделить организациям, где используют труд мигрантов. Именно гости из других стран, где не проводится массовая вакцинация от кори, могут стать как разносчиками, так и жертвами инфекционной болезни.
«В мире еще не создано лекарство от кори. Я бы не стала уповать на силы своего организма. Особенно, если речь идет о ребенке. С корью нельзя идти по пути естественного отбора, так как инфекция дает тяжелые осложнения и порой приводит к летальным исходам», — обращается к землякам Рафия Бабик.
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