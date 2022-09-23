В Челябинской области женщинам с онкозаболеваниями будут выдавать таблетки от рака

На программу онкоцентра «Женское здоровье» выделили 100 миллионов рублей

В Челябинской области женщинам с онкологическими заболеваниями будут бесплатно выдавать лекарства от рака в таблетках для лечения на дому. На эти цели региональное правительство выделило 100 миллионов рублей. Об этом в большом интервью ИА «Первое областное» рассказал главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, доктор медицинских наук, нейрохирург высшей квалификационной категории Дмитрий Ростовцев.

«Три месяца назад мы предложили программу „Женское здоровье“ правительству Челябинской области. Аналогов ее в других регионах нет. Она рассчитана на медикаментозное таблетированное лечение женщин с онкологическими заболеваниями. Прежде всего с раком молочной железы и репродуктивной системы. Суть в том, чтобы пациентки могли получить химиотерапию в таблетках непосредственно рядом с домом. Без госпитализации. Губернатор одобрил эту программу», — рассказал Дмитрий Ростовцев.

Стоимость программы — около 400 миллионов рублей, поэтому запустить ее планировали в 2023 году.

«Но 100 миллионов нам выделили уже сейчас. Готовим документы и предложения в Минздрав по тем препаратам, которые нужно закупить. Приятно, что очень быстро, — всего три месяца прошло от предложения до того, как нас услышали и нам помогли», — добавил Дмитрий Ростовцев.

Всего в Челябинской области к 2024 году откроют 16 центров онкологической помощи. Три из них уже начали принимать пациентов.

В регионе поменяют маршрутизацию онкобольных Копейска. Люди смогут проходить необходимые обследования в своем городе после открытия центра амбулаторно-онкологической помощи. Он должен заработать до конца 2022 года на базе филиала Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины.

Напомним, нейрохирург Дмитрий Ростовцев стал главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины в июле 2021 года. За год в учреждении открыли несколько новых отделений.

К концу 2022 года в челябинском онкоцентре планируют открыть отделение нейроонкологии. В нем будут проводить операции пациентам с опухолями головного мозга.

В августе абдоминальные хирурги онкоцентра успешно удалили забрюшинную опухоль у пациентки на пятом месяце беременности. Женщина смогла доносить и родить здорового малыша.