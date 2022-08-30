Сложность вмешательства была в том, что опухоль диаметром около десяти сантиметров выросла рядом с маткой.
«Малый таз — и без того сложная и тесная для хирургии область. Здесь расположено множество сосудов, поэтому нам предстояло работать с двойной ответственностью — за жизнь пациентки и ее будущего ребенка. В итоге опухоль удалена радикально, что позволяет строить оптимистический прогноз», — говорит врач-онколог онкоабдоминального отделения ЧОКЦОиЯМ Сергей Куваев.
Послеоперационный период был гладким, и в положенный срок женщина родила здорового малыша. Сейчас ребенок и мама находятся на амбулаторном наблюдении медиков.
Ранее врачи Челябинской областной больницы и перинатального центра помогли появиться на свет малышу, чье развитие проходило вне матки. Ребенок рос в брюшной полости женщины. Мировая наука знает около десяти случаев, когда такая беременность завершилась успешно.