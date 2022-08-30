Абдоминальные хирурги Челябинского центра онкологии и ядерной медицины успешно удалили забрюшинную опухоль у пациентки, которая находилась на пятом месяце беременности. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает пресс-служба клиники.

Сложность вмешательства была в том, что опухоль диаметром около десяти сантиметров выросла рядом с маткой.

«Малый таз — и без того сложная и тесная для хирургии область. Здесь расположено множество сосудов, поэтому нам предстояло работать с двойной ответственностью — за жизнь пациентки и ее будущего ребенка. В итоге опухоль удалена радикально, что позволяет строить оптимистический прогноз», — говорит врач-онколог онкоабдоминального отделения ЧОКЦОиЯМ Сергей Куваев.

Послеоперационный период был гладким, и в положенный срок женщина родила здорового малыша. Сейчас ребенок и мама находятся на амбулаторном наблюдении медиков.

Ранее врачи Челябинской областной больницы и перинатального центра помогли появиться на свет малышу, чье развитие проходило вне матки. Ребенок рос в брюшной полости женщины. Мировая наука знает около десяти случаев, когда такая беременность завершилась успешно.