Важно оперативно определять тактику лечения онкобольных — главный врач Челябинского областного онкодиспансера Дмитрий Ростовцев

Большое интервью ИА «Первое областное» с руководителем ЧОКЦОиЯМ

В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины в прошлом году сменился руководитель. С тех пор в онкоцентре провели ремонт старых и открыли новые отделения, увеличили штат сотрудников, закупили современное дорогостоящее оборудование. Как эти изменения отразятся на пациентах и какие точки роста намечены для учреждения, в интервью Первому областному информационному агентству рассказал главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, доктор медицинских наук, нейрохирург высшей квалификационной категории Дмитрий Ростовцев.— Задачи появляются и меняются по ходу работы. Главное, что безусловно можно занести в актив, — удалось сохранить коллектив. Кадровый вопрос проблематичен для большинства медицинских учреждений, и наше — не исключение. Но, что приятно, мы не потеряли наших профессионалов и даже приросли в этом показателе. За год в штатном расписании добавилось 10 врачей.

— Не только. К нам пришли два доктора медицинских наук, профессора. Штат пополнился опытными врачами, один из которых стал заведующим вновь созданного отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Есть специалисты с опытом, которые перешли из других больниц, и молодежь: ребята, которые только окончили ординатуру, и им еще предстоит много практиковаться. Это, наверное, самое главное.— Их много, и все они — результат усилий коллектива. Довольно серьезно изменилась хирургическая служба. Два года назад, в 2020 году, в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины проводилось 5800 операций. В прошедшем 2021 году мы вышли на цифру 9700. Прирост практически 40%. В целом хирургическая активность выросла с 64% до 98,5%. То есть практически каждый больной, который поступает на хирургическую койку, оперируется.— Мы оптимизировали хирургическую службу. Раньше пациенты, получающие химиотерапевтическое и хирургическое лечение, госпитализировались вместе. Мы отремонтировали отдельное помещение для химиотерапии, которого раньше не было. Там двухместные палаты с хорошими условиями. Хирургическое отделение теперь занимается только хирургией, как и должно быть. Поэтому выросла активность этой службы, количество операций.





К тому же у нас появилось два новых хирургических отделения: опухолей кожи, костей и мягких тканей и отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.— Отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения вообще отсутствовало. Создали с нуля. Подготовили помещения, провели ремонт, пригласили специалистов и получили новое оборудование — ангиограф.





Открытие этого отделения сильно расширяет наши возможности. Можем избирательно воздействовать на такие образования, как метастазы печени: подойти непосредственно к злокачественным клеткам, лишить их питания (это приводит к гибели патологической ткани), оставив в органе нормальный здоровый кровоток.Помимо этого можем селективно эмболизировать, то есть закрывать именно те артерии, которые кровоснабжают опухоль, и не давать раку развиваться дальше. Например, при раке мочевого пузыря, матки. Суммарно с начала года это отделение сделало более 500 операций, а таких вот суперселективных — порядка 60—70.





— Если опухоли кожи и мягких тканей еще оперировались, то с опухолями костей было сложнее. Пока отделение только осваивает новые методики. Но уже сейчас начали проводить биопсию костных опухолей. Раньше этим занимались травматологи, сейчас такая возможность есть в нашем онкодиспансере.Следующий шаг, который планируем сделать, — полноценные операции при опухолях костной ткани, которые в том числе направлены на восстановление опорной функции. То есть убирается новообразование с пораженной кости, устанавливается имплант (сустав или штифт), который замещает собой пораженный участок. Надеюсь, в следующем году мы уже начнем делать первые такие операции.





— В других службах тоже определенные изменения есть. В целом в онкоцентре прошло много ремонтов. Обновили холлы, коридоры, отделения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, полностью отремонтировали отделение химиотерапии. Все оформляем в едином стиле и корпоративных цветах. Эти изменения, которые произошли за год, уже видны и коллективу, и нашим пациентам.





— За год, что я возглавляю онкоцентр, мы получили магнитно-резонансный томограф, ангиографический комплекс, линейный ускоритель. Это важное событие. Потому что мало просто получить оборудование. Необходимо провести строительные работы, монтаж, обучить персонал. Приятно, что нам все удалось. Это расширяет возможности учреждения и позволяет на современном уровне оказывать медицинскую помощь.До конца года получим еще один КТ, МРТ и томограф. В следующем году запланирован еще один линейный ускоритель.





— «Тяжелое» оборудование поступило к нам по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая в России действует с 2019 года и рассчитана до 2024-го. Задача ее заключается в замене парка устаревшего оборудования в онкологических диспансерах. В Челябинской области оборудование также получают онкодиспансер в Магнитогорске и клиники, которые принимают участие в оказании помощи онкологическим пациентам. Это горбольница № 1 Челябинска, горбольница № 2 Миасса в зависимости от потребностей.





— В январе 2022 года вступил в силу приказ № 116 Минздрава России, который достаточно серьезно модернизирует онкологическую службу. В соответствии с ним в Челябинской областном онкодиспансере в 2022 году открыли отделение телемедицинских технологий. Теперь мы на связи с другими клиниками региона и через телецентр можем обсудить ведение сложных пациентов с национальными центрами в Москве. Но первоочередная задача отделения — решить наши региональные проблемы.В нем работают самые опытные врачи. Нагрузка достаточно серьезная: если начинали с одной-двух, то сейчас количество консультаций доходит до 20 в день.— Врачей. Одна из главный задач отделения телемедицинских консультаций — сократить сроки принятия решений. Онкологический процесс — это не экстренная ситуация, но она прогрессивно развивающаяся. Чем быстрее будет определена тактика лечения консилиумом, тем лучше. Телемедицинские консультации — это один из способов это сделать.— Важно понимать, что амбулаторное звено 116-й приказ Минздрава модернизирует ничуть не меньше, чем стационарное. Так, у нас в Челябинской области должно появиться 16 центров амбулаторно-онкологической помощи. Всего по России — 500.





Открывают их постепенно, и система (по маршрутизации и прикрепленному населению) перестраивается. В нашем регионе в 2022 году уже открыли три таких ЦАОПа — в областной клинической больнице № 2 и ГКБ № 8 Челябинска, а также в Магнитогорске в городской больнице № 1 имени Дробышева. Всего к концу года должно быть уже 12 работающих центров амбулаторно-онкологической помощи, к 2024 году должно войти в строй, как я уже сказал, 16.— Эти центры оснащены по самым высоким стандартам, имеют достаточно квалифицированные кадры и оборудование. Поэтому вся первичная диагностика (от момента подозрения при профильном осмотре в поликлинике по месту жительства до верификации онкологического заболевания) — на них. За 14 дней пациент должен быть полностью там обследован (включая КТ, МРТ, эндоскопию, УЗИ, гистологическое исследование) и направлен в онкологический диспансер, где в течение 7 дней мы должны принять решение по тактике лечения. За соблюдением этих сроков мы сейчас внимательно следим.

— Это федеральный норматив. Мы должны свою службу выстроить таким образом, чтобы соответствовать этим критериям. Чтобы пациент максимально быстро попадал на специализированное лечение.— Маршрутизация зависит от того, какие центры амбулаторно-онкологической помощи у нас входят в строй. До конца 2022 года должен заработать ЦАОП в Копейске на базе нашего филиала. Пока пациенты ездят либо в областную клиническую больницу № 2, либо в ГКБ № 1 Челябинска из-за того, что городской округ поделен на две части. Но с введением в строй нового центра пациенты будут получать и диагностические, и лечебные процедуры в рамках нового ЦАОП.Аналогичным образом до конца года должны открыться центры амбулаторной онкологической помощи в Миассе на базе городской больницы № 2, в Магнитогорске на базе областного онкологического диспансера № 2. На будущее остаются Кыштым, Троицк, Аша и горбольница № 6 Челябинска, которая будет оказывать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в Металлургическом районе.

— Да. Приказ с маршрутизацией пациентов обновляется регулярно и показывает, в какой ЦАОП поликлиники и медицинские организации должны направлять пациентов при подозрении на онкологическое заболевание. За каждым центром амбулаторной онкологической помощи закреплено от 100 до 250 тысяч населения.— В этом и смысл реформы. Стараемся сейчас в этих центрах амбулаторной онкологической помощи концентрировать врачей-онкологов. Если их распределить по обычным поликлиникам, то специалистов на все население не хватит. Собранные вместе, они могут работать эффективнее. К тому же, помимо врачей-онкологов, в ЦАОПах находятся диагностические методики. Пациент, не выходя за пределы одного учреждения, в максимально короткие сроки должен быть полностью обследован.Если возникают какие-то сложности на этом этапе (например костная опухоль или опухоль легкого, которая нуждается в биопсии), пациент сразу маршрутизируется к нам в онкодиспансер.

— Это еще одно хирургическое отделение, которое должно у нас появиться. Сейчас челябинский онкодиспансер оказывает практически любой вид хирургической помощи больным с онкологическими заболеваниями. Исключение — заболевания головного мозга. В Челябинске такого отделения никогда не было. Они есть в онкодиспансерах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Открытие отделения возможно при наличии персонала, помещения и оборудования. Только тогда выдается лицензия для ведения определенного вида деятельности. С местом уже определились, с персоналом тоже. Остался только вопрос с оборудованием для нейрохирургической операционной. Оно достаточно дорогостоящее, и его много.Нужны операционный микроскоп, боры, нейрофизиологический мониторинг, нейронавигационная станция, специальный инструмент. Ожидаем, что большая часть перечисленного должна поступить к октябрю или началу ноября. Если все случится так, как мы задумали, то до конца года получим лицензию и с нового года начнем.

— Здесь софинансирование: часть средств — по нацпроекту, за счет средств Челябинской области и онкологического диспансера. Оборудование дорогостоящее. Сложно его приобрести из одного источника. Я очень благодарен, что министерство здравоохранения и правительство Челябинской области нас поддержало и мы получили необходимые для реализации достаточного масштабного, на мой взгляд, проекта деньги.— Надеюсь. Но не знаю, в каком объеме. Потому что административная работа тоже времени довольно много занимает. Если будет получаться, я бы, конечно, очень хотел вернуться к практике.— У меня вся жизнь прошла там, в операционной, поэтому сложно отказаться.

— Еще одно направление, которое хотели бы вести, — это операции у пациентов с опухолью челюсти. Мы уже сейчас можем резецировать (удалять поврежденную часть), но важно идти дальше и замещать удаленный фрагмент челюсти с помощью собственных тканей с использованием индивидуально изготовленных имплантов.Сейчас на базе нашей онкополиклиники работает несколько специализированных центров: патологии молочной железы, патологии шейки матки и торакальный центр.Хотим, чтобы у нас появился Центр амбулаторной онкоурологии. Сейчас такого нет. Если правительство Челябинской области и Минздрав нас поддержат, думаю, что этот проект возможен для реализации.Еще в планах — расширение отделения реанимации и интенсивной терапии. Есть также планы по новому оборудованию.





— И это еще не все. Три месяца назад мы предложили программу «Женское здоровье» правительству Челябинской области. Аналогов ее в других регионах нет. Она рассчитана на медикаментозное таблетированное лечение женщин с онкологическими заболеваниями. Прежде всего с раком молочной железы и репродуктивной системы. Суть в том, чтобы пациентки могли получить химиотерапию в таблетках непосредственно рядом с домом. Без госпитализации. Губернатор одобрил эту программу.

Ожидали, что запустим ее только в следующем году, так как ее стоимость — около 400 миллионов рублей. Но 100 миллионов нам выделили уже сейчас. Готовим документы и предложения в Минздрав по тем препаратам, которые нужно закупить. Приятно, что очень быстро — всего три месяца прошло от предложения до того, как нас услышали и нам помогли.

— Необычные операции у нас проходят каждый день, поскольку каждый человек и опухоль индивидуальны. Если говорить о совсем уникальных случаях, в этом году наши хирурги удалили забрюшинную опухоль у пациентки на пятом месяце беременности . Женщина после этого смогла доносить и родить здорового ребенка.Мать находится под наблюдением наших врачей и продолжает лечение. Но это необычная, нестандартная ситуация, которая неплохо закончилась в плане конкретного этапа.— На самом деле не так много вещей, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить появление онкологического заболевания. Если уйти от банального «не курить, чтобы не провоцировать развитие рака легкого» и других рекомендаций, которые на слуху, — важно проходить диспансеризацию для выявления рака на ранней стадии

Также в Челябинской области действует программа бесплатной вакцинации подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ). Необходимые препараты для этого есть в наличии. Эта прививка поможет избавить привитое поколение от такого грозного заболевания как рак шейки матки. В странах, где вакцинация от ВПЧ началась раньше, этого онкозаболевания уже практически нет.

— Вакцинация от ВПЧ входит в национальный календарь прививок и проводится с 12 лет до первой встречи с вирусом (то есть до первого полового контакта). Вообще Челябинская область впереди остальных, потому что в нашем регионе прививают не только девочек, но и мальчиков. Для них это тоже важно, ведь мужчины являются «переносчиками» ВПЧ. Прививка защищает женщин от передачи вируса, а также предостерегает возникновение других форм злокачественных новообразований: рака полового члена, разных видов опухолей головы и шеи.Эта вакцина доступна по полису ОМС в нашем регионе. Согласитесь, если можно таким простым способом защитить своих детей или внуков от угрозы появления злокачественных новообразований, которые вызывает ВПЧ, то этим нужно обязательно воспользоваться. Тем более рак сейчас молодеет.

— Взрослым важно ходить на диспансеризацию. Потому что, если мы вовремя диагностируем и начнем заниматься болезнью на ранних стадиях ее развития, есть шансы на выздоровление.