В Челябинской области к 2024 году откроют 16 центров онкологической помощи

Три из них уже начали принимать пациентов

В Челябинской области к 2024 году откроют 16 центров онкологической помощи. Три из них уже принимают пациентов в Магнитогорске и столице Южного Урала. Об этом в большом интервью ИА «Первое областное» рассказал главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, доктор медицинских наук, нейрохирург высшей квалификационной категории Дмитрий Ростовцев.

«В январе 2022 года вступил в силу приказ № 116 Минздрава России, который достаточно серьезно модернизирует онкологическую службу, в том числе амбулаторное звено. Так, в Челябинской области должно появиться 16 центров амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП). Всего по России — 500»,

— говорит Дмитрий Ростовцев.

Открывают учреждения постепенно, за счет этого перестраивается маршрутизация пациентов, прикрепленное население.

«В нашем регионе в 2022 году уже открыли три таких ЦАОПа — в областной клинической больнице № 2 и ГКБ № 8 Челябинска, а также в Магнитогорске в городской больнице № 1 имени Дробышева. Всего к концу года должно быть уже 12 работающих центров амбулаторно-онкологической помощи, к 2024 году должно войти в строй, как я уже сказал, 16»,

— отметил Дмитрий Ростовцев.

В том числе ЦАОП откроют в Копейске, и онкобольным пациентам не придется ездить на обследования в Челябинск. Он должен заработать до конца 2022 года на базе филиала Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины.

Главный врач Челябинского областного онкоцентра говорит, что эти центры оснащены по самым высоким стандартам, имеют достаточно квалифицированные кадры и оборудование.

«Вся первичная диагностика (от момента подозрения при профильном осмотре в поликлинике по месту жительства до верификации онкологического заболевания) — на них. За 14 дней пациент должен быть полностью там обследован (включая КТ, МРТ, эндоскопию, УЗИ, гистологическое исследование) и направлен в онкологический диспансер, где в течение 7 дней мы должны принять решение по тактике лечения. За соблюдением этих сроков мы сейчас внимательно следим», — добавил Дмитрий Ростовцев.

Напомним, нейрохирург Дмитрий Ростовцев стал главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины в июле 2021 года. За год в учреждении открыли несколько новых отделений.

К концу 2022 года в челябинском онкоцентре планируют открыть отделение нейроонкологии. В нем будут проводить операции пациентам с опухолями головного мозга.

В Челябинской области женщинам с онкозаболеваниями будут выдавать таблетки от рака. На программу онкоцентра «Женское здоровье» выделили 100 миллионов рублей.



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