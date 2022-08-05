В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины к концу 2022 года планируют открыть специализированное нейроонкологическое отделение для проведения операций при опухолях мозга. Об этом сегодня, 5 августа, ИА «Первое областное» сообщил главный врач ЧОКЦОиЯМ, доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев на II Всероссийском съезде онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики, который в эти дни проходит в Челябинске.
«В этом году мы уже открыли три новых подразделения. Это отделения „Кожа, кости и мягкие ткани“, центр телемедицинских консультаций и отделение внутрисосудистых методов лечения. До конца 2022 года планируем открыть еще и нейроонкологическое отделение. Сейчас идет активная подготовка: собираем необходимое оборудование, определяем для него место в учреждении. Надеюсь, что вся эта работа пройдет без сбоя и до конца года профильное отделение нейроонкологии будет открыто», — рассказал главный онколог Минздрава региона, президент ассоциации онкологов и радиотерапевтов Дмитрий Ростовцев.
Подобного специализированного отделения в Челябинской области на сегодняшний день нет. Такое подразделение есть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На Южном Урале операции на мозге, по словам Дмитрия Ростовцева, проводят в нейрохирургических отделениях ОКБ № 1 и № 3.
«Но это не специализированные отделения: там помимо всего прочего лечат сосудистые патологии, травмы и разные другие проблемы. У нас же будет узконаправленное онкологическое отделение, которое займется только пациентами с опухолями мозга. Такой большой регион, как Челябинская область, заслуживает, чтобы такое отделение появилось. Его появление пойдет на пользу пациентам Челябинской области, которые столкнулись с таким тяжелым заболеванием», — уточнил Дмитрий Ростовцев.
К проведению операций на мозге в онкоцентре планируют привлекать опытных специалистов. В том числе их будет проводить Дмитрий Ростовцев, который до назначения на пост главного врача учреждения специализировался на хирургическом лечении рака мозга в ведущих клиниках Санкт-Петербурга.
«Основная нагрузка ляжет на заведующего будущим отделением нейроонкологии и врачей. Привлекать будет уже готовых специалистов, потому что учить с нуля — длительный процесс. Конечно, будет и молодежь, но лидеры уже должны обладать всеми навыками», — объяснил Дмитрий Михайлович.
Возможностям и перспективам развития нейроонкологии в Челябинской области в рамках II Съезда онкологов и радиологов посвятили отдельную секцию. Мероприятие объединило на Южном Урале более 1000 специалистов, оказывающих помощь пациентам с диагнозом «рак».
В программе — 200 докладов. Среди участников съезда — ведущие специалисты из всех национальных центров — из НМИЦ онкологии имени Блохина, МНИОИ имени Герцена, НМИЦ онкологии имени Петрова и многие другие.
«Южный Урал — это территория, где выросла плеяда ученых, где онкология и наука имеет свои традиции. Справа от меня — новый молодой руководитель Челябинского центра ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, а слева — главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Важенин, который сегодня является исполняющим обязанности ректора Южно-Уральской государственной медицинской академии. Вот эта преемственность традиций, которая существует у нас, — это залог дальнейшего развития и новых идей, новых научных разработок, которые мы ждем от наших врачей, ученых, ординаторов и сотрудников университета», — отметила во время пленарного заседания съезда первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
Добавим, что в рамках съезда в Челябинске пройдут два мастер-класса по абдоминальной хирургии. Операции проведут специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы.
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