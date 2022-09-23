Маршрутизацию онкобольных пациентов Копейска изменят в Челябинской области

Людям не придется ездить на обследования в Челябинск

В Челябинской области поменяют маршрутизацию онкобольных пациентов Копейска. Люди смогут проходить необходимые обследования в своем городе после открытия центра амбулаторно-онкологической помощи. Он должен заработать до конца 2022 года на базе филиала Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Об этом в большом интервью ИА «Первое областное» рассказал главный врач ЧОКЦОиЯМ, доктор медицинских наук, нейрохирург высшей квалификационной категории Дмитрий Ростовцев.

«Маршрутизация зависит от того, какие центры амбулаторно-онкологической помощи у нас входят в строй. До конца 2022 года должен заработать ЦАОП в Копейске на базе нашего филиала. Пока пациенты ездят либо в областную клиническую больницу № 2, либо в ГКБ № 1 Челябинска из-за того, что городской округ поделен на две части. Но с введением в строй нового центра пациенты будут получать и диагностические, и лечебные процедуры в рамках нового ЦАОП в своем городе»,

— рассказал Дмитрий Ростовцев.

Аналогичным образом до конца года должны открыться центры амбулаторной онкологической помощи в Миассе на базе городской больницы № 2, в Магнитогорске на базе областного онкологического диспансера № 2. На будущее остаются Кыштым, Троицк, Аша и горбольница № 6 Челябинска, которая будет оказывать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в Металлургическом районе.

Всего в Челябинской области к 2024 году откроют 16 центров онкологической помощи. Три из них уже начали принимать пациентов.

В Челябинской области женщинам с онкозаболеваниями будут выдавать таблетки от рака. На программу онкоцентра «Женское здоровье» выделили 100 миллионов рублей.



К концу 2022 года в челябинском онкоцентре планируют открыть отделение нейроонкологии. В нем будут проводить операции пациентам с опухолями головного мозга.

В августе абдоминальные хирурги онкоцентра успешно удалили забрюшинную опухоль у пациентки на пятом месяце беременности. Женщина смогла доносить и родить здорового малыша.

Напомним, нейрохирург Дмитрий Ростовцев стал главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины в июле 2021 года. За год в учреждении открыли несколько новых отделений.