В Челябинской области подвели промежуточные итоги сбора урожая. Аграрии обмолотили 51 процент площадей зерновых и зернобобовых культур, зафиксировав рост урожая на 2%. И это несмотря на неблагоприятные погодные условия — весенние заморозки и летние ливневые дожди, сообщает региональный Минсельхоз.
Все силы южноуральских аграриев сейчас направлены на обработку всей посадочной площади. Благоприятствует этому теплая и сухая погода в регионе. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подвел промежуточные итоги сбора урожая.
На сегодняшний день обмолочен уже 51% площадей зерновых и зернобобовых, урожай собран с 659 тысяч гектаров, что на 2% больше, чем в прошлом году. Аграриям удалось собрать порядка 1 миллиона 77 тысяч тонн. По предварительным подсчетам, средняя урожайность составила 15,5 центнера с гектара.
«Задача стоит наращивать темпы уборки, чтобы успеть завершить ее в оптимальные сроки. Для этого мобилизованы все технические и трудовые ресурсы», — сообщил Алексей Кобылин.
Аграриями ведется активная работа по сбору картофеля и масличных культур. В районах, где наиболее развито картофелеводство, собрано уже 72 тысячи тонн с 66% площадей. Также собрано 10% масличных культур и заготовлено 70% кормов для скота.
Автор: Лилия Полякова