В Челябинской области зафиксировали рост урожая зерновых культур

Даже несмотря на весенние заморозки и обильные летние дожди

В Челябинской области подвели промежуточные итоги сбора урожая. Аграрии обмолотили 51 процент площадей зерновых и зернобобовых культур, зафиксировав рост урожая на 2%. И это несмотря на неблагоприятные погодные условия — весенние заморозки и летние ливневые дожди, сообщает региональный Минсельхоз.

Все силы южноуральских аграриев сейчас направлены на обработку всей посадочной площади. Благоприятствует этому теплая и сухая погода в регионе. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подвел промежуточные итоги сбора урожая.

На сегодняшний день обмолочен уже 51% площадей зерновых и зернобобовых, урожай собран с 659 тысяч гектаров, что на 2% больше, чем в прошлом году. Аграриям удалось собрать порядка 1 миллиона 77 тысяч тонн. По предварительным подсчетам, средняя урожайность составила 15,5 центнера с гектара.

«Задача стоит наращивать темпы уборки, чтобы успеть завершить ее в оптимальные сроки. Для этого мобилизованы все технические и трудовые ресурсы», — сообщил Алексей Кобылин.

Аграриями ведется активная работа по сбору картофеля и масличных культур. В районах, где наиболее развито картофелеводство, собрано уже 72 тысячи тонн с 66% площадей. Также собрано 10% масличных культур и заготовлено 70% кормов для скота.

Автор: Лилия Полякова