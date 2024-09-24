Челябинские аграрии собрали более половины всего урожая картофеля

Уборочные работы продолжатся до середины октября

С начала уборочной кампании на Южном Урале убрано 62% от всего урожая картофеля. На данный момент уже собрано 67 тысяч тонн. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Минсельхозе Челябинской области.



«Картофеля убрано 62% по сельхозорганизациям, собрано 67 тысяч тонн. Отсутствие интенсивных осадков оказалось благоприятно для проведения работ по уборке урожая. Темпы по уборке картофеля у нас выше прошлогодних. Уборка сельскохозяйственных культур будет продолжаться до 15 октября, картофель может быть собран чуть раньше»,— сообщили ИА «Первое областное» в Минсельхозе Челябинской области.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в 2024 году аграрии Челябинской области получат господдержку. Объем выплат в этом году будет больше, чем в прошлом.

Автор: Ксения Рындина