В Челябинской области новый урожай меда дорожает из‑за летних дождей

Трехлитровая банка настоящего продукта пчеловодства не может стоить дешевле 2 тысяч рублей — фермер

Сезон торговли медом в самом разгаре. Пчеловоды региона отмечают: из-за летних дождей и низких температур возник его дефицит.

Жительница Магнитогорска Светлана держит с мужем крупную пасеку в центральной части России, на границе двух областей — Тамбовской и Пензенской. Супруг, глава хозяйства, сейчас занят сбором урожая, Светлана — реализацией. По словам фермерши, трехлитровая банка меда в этом сезоне не может стоить дешевле 2 тысяч рублей, в обратном случае покупателю предлагают подделку.

«На Южном Урале все лето шли такие дожди, что пчелы не успевали собрать нектар. Они не спят на зимовке, им нужно питаться, поэтому хороший мед сейчас в дефиците. Если б наша пасека была здесь, у нас бы и урожая не было», — рассказывает Светлана.

Женщина продает мед через социальные сети, в сообществах дачников и садоводов. В прошлом сезоне 1,5 кг разнотравья она продавала за 600 рублей, в этом году — за 800 рублей.

Еще дороже мед, который везут из Башкирии: липовый обойдется в 1200 рублей, луговой — в 900 рублей.

Пчеловод Ольга Иванова из Пласта в этом сезоне вообще отказалась от покупки семьи пчел.

«Весна была холодная, мы с мужем посоветовались и решили не рисковать. Зато теперь спокойны: материальные и трудозатраты бы не окупились с таким летом», — сказала она по телефону корреспонденту информагентства.

Она также отметила, что в прошлом году у пчел был массовый мор из-за обработки полей. В этом году хозяйства предупреждали о таких видах сельхозработ заранее.